Il battesimo del piccolo Carrara apre la stagione estiva al rifugio Solivo. La giornata è stata l’0ccasione per ricordare l’ex sindaco Pierangelo.

Questo sabato ha riaperto il rifugio Solivo. Gestito dalle Sorelle della carità sotto gli auspici di San Vincenzo de’ Paoli di Novara.

L’antico alpeggio è diventato il luogo di accoglienza per chi cerca un momento di quiete e serenità fra i monti valsesiani. Ha aperto sabato 22 giugno con un evento molto particolare: il battesimo di uno dei nipotini di Pierangelo Carrara, storico sindaco di Boccioleto morto nel 2020 che tanto si è impegnato per valorizzare il rifugio.

«La famiglia Carrara – spiega la superiora suor Samuela Ferrari – ha deciso di battezzare questo bambino da noi per ricordare la storia di amicizia e grande cura che Pierangelo ha sempre avuto per Solivo. Il mese di luglio poi – prosegue madre Samuela – sarà tutto pieno per i Grest degli oratori della nostra diocesi, un bel riconoscimento anche per noi. Il mese di agosto invece torneranno gli ospiti storici che da sempre trascorrono il Ferragosto con noi. Chiuderemo poi la prima settimana di settembre».

All’alpe Solivo sul Solivo Express

All’alpe Solivo di Palancato in Val Sermenza, sul territorio comunale di Boccioleto, si può salire sia a piedi sia sul comodo trenino-cremagliera (simpaticamente ribattezzato “Solivo Express”) che parte dopo il ponte sul Sermenza e raggiunge il rifugio in mezz’oretta di viaggio.

A Solivo, oltre alla possibilità di pranzare, cenare e pernottare con l’assistenza delle circa 12 suore presenti, ci sono anche offerte particolari quali la passeggiata didattica nel bosco e la zona benessere dove è possibile fare ginnastica. È inoltre possibile partecipare alla celebrazione della messa con l’assistente spirituale dell’alpeggio don Natale Allegra.

Una passeggiata tra la bellezza delle montagne

«Il percorso verso Solivo – continua la superiora – rappresenta una bella passeggiata tra le valli valsesiane ancora quasi incontaminate e ricche di bellezza.» Ogni anno è frequentata da tanta gente anche a piedi, che si gode il percorso nel silenzio tra la bellezza delle montagne. Partendo da Solivo ci si può poi recare al vicino santuario della Madonna del Sasso, luogo importantissimo dal punto di vista religioso e culturale.

«Noi siamo qui ad accogliere ed ospitare chiunque voglia venirci a trovare» conclude madre Samuela.

