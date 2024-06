Il mese di giugno porta (finalmente) un fine settimana di sole. In zona resta ancora qualche instabilità isolata e rischio di leggeri rovesci in montagna.

Inizia il mese di giugno e arriva anche un fine settimana dove il sole dovrebbe farla da padrone, salvo qualche residuo di instabilità che potrebbe presentarsi soprattutto nelle zone montane.

Secondo il Centro meteo Piemonte «la vasta circolazione di aria fresca che tra il pomeriggio di giovedì e la notte su venerdì ha riattivato rovesci e temporali va colmandosi, ma nel weekend influenzerà ancora marginalmente il Piemonte determinando nel corso delle ore pomeridiane lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme con possibili rovesci e isolati temporali sulle Alpi. Le temperature subiranno un calo nei valori minimi localmente anche inferiori ai 10 gradi sabato mattina nelle zone di aperta campagna, massime comprese tra 22 e 26 gradi».

Tempo buono anche lunedì

Anche per la giornata di lunedì le previsioni sono all’insegna del bel tempo. Nimbus Piemonte spiega che il cielo sarà «in gran parte soleggiato tra mattino e primo pomeriggio, con nubi sparse e addensamenti sulle zone alpine di confine tra Torinese, Valle d’Aosta e Ossola.

Nel pomeriggio nubi in addensamento lungo le zone montane e qualche annuvolamento in estensione a pianure dal tardo pomeriggio».

Anche in questo caso, possibile qualche rovescio sulle montagne nel pomeriggio.

