Il ponte di Romagnano è già in ritardo: colpa della burocrazia

Il labirinto della burocrazia sta rallentando il cantiere del nuovo ponte di Romagnano. Il progetto era già pronto in estate, poi ci sono state alcune osservazioni…

Il ponte di Romagnano è già in ritardo

«La burocrazia sta allungando i tempi di avvio dell’opera, ma noi amministratori non abbassiamo la guardia: il ponte si farà». Il sindaco di Romagnano Alessandro Carini non molla l’idea del collegamento definitivo, un iter non facile soprattutto per avere tutte le carte in regola per partire.

Il vecchio ponte sul Sesia è crollato il 3 ottobre del 2020, a causa delle intense precipitazioni che avevano colpito tutto il Piemonte. Il collegamento provvisorio tra Romagnano e Gattinara, costato oltre 4 milioni di euro, ha aperto al traffico a dicembre 2021.

Il progetto è pronto

La scorsa estate era stato annunciato l’avvio del cantiere per collegare le sponde del Sesia tra Romagnano e Gattinara entro l’inizio del 2023, in realtà non c’è ancora una data. Anas nei mesi scorsi aveva già presentato il progetto, ma come capita è stato necessario recepire tutte le osservazioni e i pareri.

«L’iter riguardante la fase di verifica della procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via) da parte degli enti competenti si è concluso a inizio dicembre 2022 con alcune prescrizioni in materia ambientale da recepire all’interno del progetto definitivo», spiegano da Anas.

Poi ci sono i tempi tecnici. «Come da previsioni – precisano da Anas –, l’aggiornamento della progettazione definitiva secondo le prescrizioni è stata conclusa entro gennaio 2023. A breve, quindi, si procederà con l’acquisizione dei restanti pareri, a cui seguirà il completamento della progettazione esecutiva e l’avvio dei lavori».

Circa 13 milioni di euro

Il progetto prevede la costruzione di una nuova infrastruttura con un tracciato planimetrico coincidente con quello del ponte originario. Anche la lunghezza dell’opera, pari a 180 metri, coincide con quella del ponte crollato.

Dal punto di vista strutturale è inoltre previsto un ponte ad arco realizzato in acciaio e calcestruzzo con due pile in alveo, una campata centrale da 90 metri e due rampe di accesso lunghe 45 metri ciascuna. L’investimento complessivo per la ricostruzione del ponte definitivo ammonta a circa 13 milioni di euro.

In foto l’apertura del ponte provvisorio tra Romagnano e Gattinara.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE