In edicola con Notizia Oggi trovate gratis il calendario 2025

Con l’uscita di oggi, lunedì 30 dicembre, i lettori di Notizia Oggi troveranno in allegato con il giornale il calendario 2025. Si tratta di un omaggio simpatico e legato al gioco “Simpatiche zampette” che il nostro giornale aveva organizzato nel corso dei mesi estivi.

Il calendario è infatti caratterizzato dalle foto degli animaletti domestici che si sono piazzati nei primi 27 posti nella classifica finale del gioco (due per ogni mese – c’è anche gennaio 2026 – e uno per la copertina). In copertina c’è la foto del vincitore, anzi, della vincitrice: si tratta di Micia di Roasio. Con ben 1048 punti raccolti dai supporter la gattina ha infatti messo tutti in fila, vincendo il gioco proposto soprattutto per dare visibilità ai nostri amici animali che spesso sono parte importante degli affetti familiari.

Un omaggio ai lettori

Con il calendario vogliamo quindi valorizzare i concorrenti del nostro gioco, e dare un piccolo omaggio ai nostri lettori in occasione della fine dell’anno. Cogliamo quindi l’occasione di fare a tutti gli auguri per un buon 2025, e ricordiamo che Notizia Ogg salterà un numero (per via del Capodanno) e tornerà in edicola il 6 gennaio.

