In montagna potrebbe arrivare più di un metro di neve. Atteso da questa notte il picco della perturbazione. L’Arpa ha emanato l’allerta gialla su tutto il Piemonte. Rischio valanghe.

Nelle valli e in pianura è attesa pioggia, e parecchia. Mentre in montagna si potrebbe aggiungere anche un metro e mezzo di neve al manto già esistente. Sono le previsioni per la nottata di oggi, sabato 2 marzo, e la giornata di domani, domenica. E la Valsesia potrebbe essere propro una delle zona più interessate dalla nevicata.

Così il Centro meteo Piemonte: «Anche gli ultimi aggiornamenti confermano la fase di maltempo molto forte che prenderà il via dalla serata odierna e che culminerà nel pomeriggio-sera di domenica. Si confermano nevicate molto abbondanti sulle Alpi del Piemonte fino ad oltre un metro di neve fresca entro lunedì mattina sopra i 1200-1500 metri di quota nelle valli dal Torinese alla Val Sesia con accumuli ulteriormente superiori salendo di quota».

Problemi alla viabilità e rischio valanghe

Possibili situazioni critiche anche sulla viabilità. Per esempio, la Panoramica Zegna sarà chiusa da questa sera dalla parte della valle Cervo in su, per il rischio di valanghe. Monitorate anche tutte le strade dell’alta Valsesia, con la commissione valanghe dell’Unione montana a styretto contatto con la Provincia.

L’Arpa Piemonte ha diramato l’allerta gialla idrogeologica su tutta la Regione, mentre in montagna il bollettino valanghe indica “rischio forte” su tutte le aree montane.

Da lunedì un momento di tregua

La parturbazione dovrebbe poi esaurirsi entro la mattinata o il primo pomeriggio di lunedì. Seguiranno un paio di giorni con alternanza di cielo coperto o parzialmente soleggiato, e qualche rovescio. Nella seconda parte della settimana potrebbe arrivare un nuovo peggioramento, ma sono indicazioni tutte da confermare.

Foto da Monterosa2000 Webcam e Bielmonte.net