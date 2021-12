Nel giorno dell’entrata in vigore del Super Green Pass arriva la notizia che in Piemonte i contagi calano e scendono anche i ricoveri nelle terapie intensive.

In Piemonte dati in miglioramento: nuovi casi sotto i 1.000 e calo delle terapie intensive

Oggi, lunedì 6 dicembre 2021, entra in vigore il Super Green Pass che porta maggiori restrizioni per i non vaccinati che non potranno più andare in bar, ristoranti, cinema, teatri e stadi oltre che partecipare a cerimonie.

Quello base con tampone sarà ancora valido per hotel, impianti da sci, piscine, palestre e mezzi pubblici. Multe per i trasgressori tra i 400 e i 1000 euro.

Calano i contagi

Ma la notizia oggi, è che in Piemonte scendono sotto i mille i nuovi contagi. Ieri, l’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi, ne contava 906 con un tasso di positività al 2,1%. Scendono anche i ricoveri in terapia intensiva e non è stato segnalato alcun decesso.

I dati

Come riporta Prima Torino nello specifico dei 906 nuovi casi gli asintomatici sono 579 (63,9%). Il totale dei casi positivi in Piemonte diventa quindi 408.627, così suddivisi su base provinciale: 33.431 Alessandria, 19.736 Asti, 12.909 Biella, 58.559 Cuneo, 31.689 Novara, 217.547 Torino, 15.033 Vercelli, 14.730 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.691 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 3.302 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono in totale 36 (-1 rispetto alla giornata precedente) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 440 (+21). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 12.933. Nelle ultime 24 ore inoltre, non è stato registrato alcun decesso. Il totale delle persone positive al test del Covid-19 rimane quindi di 11.901 deceduti, così suddivisi per provincia:1.593 Alessandria, 726Asti, 440 Biella, 1.471 Cuneo, 954 Novara, 5.684 Torino, 547 Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 109 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.