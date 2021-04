Incidenza Covid in picchiata in provincia di Vercelli. Il dato giustifica ampiamente la zona arancione. E se va avanti così…

Cala ancora l’incidenza dei contagi Covid in provincia di Vercelli. A oggi, domenica 11 aprile, siamo a 135 nuovi casi ogni sette giorni per 100mila abitanti. Un dato ampiamente sotto la soglia della zona rossa, che è 250. Anzi, se l’andamento resta questo, ci sarebbe anche da sperare di meglio in un futuro non troppo lontano. Intanto domani si torna in zona arancione.

Le altre province

Anche nelle province di Biella e Novara l’incidenza appare oggi sotto controllo. A Biella siamo a 122 nuovi casi in sette giorni ogni 100mila abitanti, a Novara siamo a quota 169.