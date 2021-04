Incidenza Covid: Vercelli provincia più virtuosa del Piemonte. Attualmente la progressione dei contagi è molto ridotta.

La provincia di Vercelli è attualmente quella messa meglio in tutto il Piemonte, alla pari con il Vco, in fatto di incidenza dei contagi Covid. Risultano infatti secondo il dato di ieri solo 94 nuovi positivi ogni sette giorni per 100mila residenti. La media del Piemonte è 157. Un ottimo dato, soprattutto se si considera che l’andamento degli ultimi giorni mostra una decisa decrescita, ben al di sotto della soglia di ospedalizzazione (155 per il Piemonte).

Le altre province

Vercelli ha superato anche Biella, che a lungo era stata la provincia meno toccata dai nuovi contagi, e oggi con un’incidenza di 105 casi ogni sette giorni per 100mila residenti. Ancora meno bene Novara, che ieri sera faceva segnare un’incidenza pari a 125.