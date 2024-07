La Camera di Commercio: “Attenzione alle truffe con bollettini falsi”. Imprese del territorio nel mirino.

Le imprese del territorio sono nel mirino di aziende private che inviano richieste di pagamento indebite camuffate da versamenti obbligatori connessi alla Camera di Commercio. Si tratta di proposte commerciali scorrette e del tutto estranee all’Ente camerale, che cercano di confondere i destinatari riguardo alla provenienza e alla legittimità della richiesta.

In particolare, la scadenza imminente e l’utilizzo di diciture come “proposta di inclusione nell’elenco delle ditte” o “registrazione di marchi e brevetti” sono elementi che fanno pensare ad un pagamento obbligatorio per legge, quando in realtà si tratta di pratiche ingannevoli.

Eventuali richieste sospette vanno segnalate

Gianpiero Masera, segretario generale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, fa presente che il termine per il versamento del diritto annuale, tributo obbligatorio per tutti i soggetti iscritti o annotati al Registro delle Imprese, scade l’1 luglio. Per questo motivo in prossimità di tale scadenza circolano spesso richieste ingannevoli di pagamento, che nulla hanno a che fare con la Camera di Commercio. Masera invita le imprese a prestare la massima attenzione e a segnalare eventuali richieste sospette.

Il pagamento del diritto camerale avviene tramite F24

Si ricorda inoltre che la Camera di Commercio non invia bollettini di pagamento alle imprese e il pagamento del diritto camerale avviene tramite modello F24. In caso di dubbio, è sempre consigliabile contattare direttamente l’Ente camerale, l’associazione di categoria o il professionista di fiducia per verificare la reale natura della richiesta.

Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’Ente camerale scrivendo una e-mail a urp@pno.camcom.it. Inoltre, l’elenco delle pratiche commerciali scorrette e delle aziende sanzionate dall’Agcom è disponibile sul sito. Per evitare truffe e frodi, è importante essere sempre vigili e informati.

