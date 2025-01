La Croce rossa Gattinara premia i suoi volontari: c’è chi è attivo da 40 anni. Nel corso del 2024 portati a termine 1727 soccorsi di emergenza e altri 1135 trasporti ordinari.

La Croce rossa di Gattinara premia i volontari che da più tempo prestano servizio sul territorio. Pochi giorni fa il sodalizio guidato da Giovanni Mora ha assegnato al Romagnano, alle cantine Ioppa, i riconoscimenti a coloro che decidono di dedicare parte del loro tempo libero per aiutare chi si trova in difficoltà e soccorrere in caso di emergenze.

Da 40 anni sono operativi all’interno del gruppo Matteo Anfuso, Luigi Beltrametti, Alessandro Dossena, Vincenzo Guglielmi, Gian Mario Lazzarin e Rosella Ratto. Ermanno Michieletti è attivo invece da 30 anni, seguito da Francesco Migliore, Giuseppe Rubin e Luca Trombini che sono operativi da un quarto di secolo ovvero 25 anni. Domenico Pescio da 20 anni è volontario.

Hanno tagliato il traguardo di 15 anni da operatori in Croce rossa: Erica Benaglia e Mario Frigo. Da dieci anni sono operativi Federica Castiglioni, Morena Ferrarotti, Samuele Mazzone, Maria Angela Pancera, Paolo Sberse e Luca Scornavacche. Da cinque anni indossano la divisa rossa Ma Fralen Barcuma, Simona Buscaglia, Marco Coletto e Anna Camoglio.Premio gentilezza invece per Stefano Schena.

Porte aperte a nuovi volontari

«La cerimonia è stata l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che ci aiutano ad aiutare – commenta Mora -. Particolare è stato premiare coloro che sono operativi da 40 anni, un ottimo traguardo che non è da tutti». Di volontari ce n’è sempre bisogno ed è per questo motivo che il presidente del sodalizio lancia un appello. «Tutti coloro che volessero entrare a far parte della nostra famiglia non devono assolutamente esitare a contattarci. Ognuno è prezioso ed ognuno con il proprio apporto può fare la differenza».

Il corso per soccorritore

Il corso per diventare soccorritore è cominciato lo scorso anno e sta proseguendo. Il prossimo partirà nel periodo di settembre. E nel frattempo proseguono anche le attività parallele del gruppo. «Al di là della speranza di acquisire nuovi volontari – precisa Mora – abbiamo cominciato ad avviare una formazione con incontri nelle scuole ma anche con gruppi di mamme per tematiche particolari. Inoltre di recente avevamo promosso un appuntamento incentrato sulla violenza contro le donne e come recepire i modi per intervenire».

Il bilancio delle attività 2024

Nel corso del 2024 i soccorsi di emergenza effettuati sono stati 1727, i chilometri percorsi in caso di emergenze sono stati 76mila, a fronte di 1135 trasporti ordinari per 43mila 626 chilometri. Le ore di volontariato sono state complessivamente 28349. Durante i mesi scorsi sono stati anche distribuiti innumerevoli pacchi alimentari e precisamente 697. Parallelamente è proseguita la formazione con 221 ore e 20 ore di altre attività.

