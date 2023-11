La Francia lancia missile balistico, il bagliore rischiara i cieli in Piemonte. E’ accaduto nella serata di ieri: si tratta del primo test del vettore strategico M51.3.

Il bagliore è stato avvistato anche in una vasta area del Piemonte nella serata di ieri, sabato 18 novembre, intorno alle 19.20. Una intensa luce bianca che si allargava in cielo per poi affievolirsi. Si trattava di un testi militare: dalla base di Biscarrosse era stato lanciato un missile balistico strategico M51.3, capace di portare testate nucleari.

Qui sotto, altre due immagini tratte dal Centro meteo Piemonte:

La spiegazione della Francia

L’accaduto ha immediatamente attirato l’attenzione di moltissime persone e sul web sono circolate diverse foto. Poi su X (ex Twitter) è apparsa la spiegazione del ministero della Difesa francese. «Questa sera dal centro di test missilistico di Biscarrosse, DGA, è stato effettuato con successo un lancio di prova di un missile M51 senza carica nucleare. Obiettivo: proteggere gli interessi vitali della Francia in ogni circostanza».