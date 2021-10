La panchina di Prato Sesia in copertina su “Itinerari e luoghi”

La panchina di Prato Sesia si aggiudica la copertina di “Itinerari e luoghi” con un sondaggio su Facebook.

La panchina di Prato Sesia in copertina

Prato Sesia finisce in copertina grazie alla panchina gigante: la copertina di ottobre della rivista “Itinerari e luoghi” è dedicata a Sopramonte. Il mensile di viaggi, per scegliere la fotografia da stampare nella pagina di presentazione, aveva lanciato nel mese scorso un sondaggio sulla propria pagina Facebook. All’indomani della pubblicazione del post, nel quale apparivano quattro possibilità di scelta per la copertina, si era scatenato immediatamente un passaparola che aveva portato ad avere, nel giro di pochissimi giorni, circa 180 commenti che caldeggiavano la vittoria di Prato Sesia sulle pur agguerrite e meritevoli concorrenti: una suggestiva fotografia dell’Etna, colto in tutta la sua maestosità; un’immagine di piazza della Vittoria di Brescia, con il grattacielo Torrione Ina in primo piano; la storica palafitta Bilancia di Bepi sul fiume Stella, nella zona della laguna di Marano, in Friuli Venezia Giulia. Terminata la votazione, l’aggiudicazione non poteva essere assegnata che alla fotografia scattata da Anna Luciani.

La foto

Persino l’Agenzia turistica di Novara ha rimarcato l’importanza del risultato ottenuto nella votazione, che ha premiato un’immagine che ritrae in primo piano la panchina gigante arancione situata sull’altura del castello di Sopramonte, che domina l’abitato di Prato Sesia; sulla big bench è seduta una donna, alle cui spalle appaiono i ruderi del castello e parte della chiesetta dedicata alla Natività di Maria, con il suo svettante campanile. Nel ringraziare chi ha sostenuto l’iniziativa, l’Atl sottolinea che l’identità novarese della prima pagina del giornale promuove tutta la zona e fa da perfetta presentazione all’articolo situato all’interno, nel quale viene descritto un itinerario che parte dal capoluogo novarese per recarsi a Grignasco, percorrendo l’asta del fiume Sesia e, passando attraverso la pianura del riso, giunge fino alle colline del vino; vengono così celebrati anche due prodotti che hanno reso e continuano a rendere celebre il nostro territorio in tutto il Paese, in Europa e nel mondo.

Le “big bench”

La big bench pratese si è guadagnata anche un post sulla pagina Facebook di “Novara eventi”, in cui vengono spiegate le caratteristiche delle panchine giganti, invitando a visitare quella pratese, che è stata la prima in assoluto ad essere installata in un paese del novarese, seguita poco dopo da quella di Barengo. La panchina arancione ha raggiunto in poco tempo una sorprendente notorietà e un consistente numero di visite che continua regolarmente, grazie anche alla promozione attuata nei gruppi creati sui social.