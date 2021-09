Prato Sesia in gara per diventare foto di copertina di Itinerari e Luoghi

Prato Sesia si propone per la copertina di “Itinerari e luoghi”: in lizza un’immagine della Big Bench.

Prato Sesia in copertina

Un’occasione da protagonista per Prato Sesia. Dopo la copertina dell’uscita di agosto-settembre dedicata ai sentieri cari a San Giovanni Paolo II, in Valle d’Aosta, il mensile tascabile di turismo consapevole “Itinerari e Luoghi” potrebbe dedicare la prossima prima pagina alla panchina gigante del paese. Una fotografia che ritrae una giovane seduta sulla Big Bench pratese, alle cui spalle appaiono la chiesetta dedicata alla Natività di Maria e, in tutto il loro antico fascino, le rovine del castello di Sopramonte, è infatti tra le quattro concorrenti per l’aggiudicazione della ribalta per l’edizione del mese di ottobre, che è attualmente in lavorazione.

Le immagini

Per scegliere la copertina si è deciso di chiedere l’intervento dei followers della pagina facebook “Itinerari e Luoghi”, dove sono state pubblicate le anteprime delle quattro proposte. Oltre a quella pratese, sono in lizza una panoramica sull’Etna, scattata dal vivaio di Venerando Faro, a Giarre; un’immagine di piazza della Vittoria, a Brescia, su cui troneggia il grattacielo Torrione Ina; la storica palafitta Bilancia di Bepi alla foce del fiume Stella, nei pressi della laguna di Marano, in Friuli Venezia Giulia. Ai lettori viene chiesto di commentare quale foto prediligono e la più votata sarà utilizzata per la copertina.

I voti

Se la situazione non sarà sovvertita nei prossimi giorni, al momento attuale, negli oltre 170 commenti Prato Sesia sta vincendo a mani basse sulle concorrenti. Non appena il post è stato condiviso nei gruppi pratesi del noto social, infatti, c’è stato un vero e proprio assalto alla pagina della rivista per dare la propria preferenza alla fotografia scattata da Anna Luciani.

Per partecipare e votare la panchina arancione di Prato Sesia, è sufficiente collegarsi alla pagina facebook “Itinerari e Luoghi”, scorrere fino al post riportante le quattro copertine e scrivere un commento da cui si evinca che si intende votare Prato Sesia con la panchina gigante.