La Provincia decide: strada Grignasco-Borgosesia chiusa dal 10 al 12 marzo

Alla fine si è deciso di concentrare tutto il lavoro in un fine settimana, con possibilità di allungarsi fino a lunedì. La Provincia di Novara ha così stabilito per i giorni 10, 11 e 12 marzo la chiusura del tratto di strada tra Borgosesia e Grignasco all’altezza del passaggio a livello automatico, quello distante un centinaio di metri dalla passerella per Serravalle.

Dopo aver fatto marcia indietro rispetto a un’interruzione ben più lunga, l’amministrazione ha quindi rimodulato il blocco sulla base dei problemi che erano stati manifestati l’altra settimana, quando aveva ipotizzato ben otto giornate di chiusura. Come è noto, l’ordinanza era poi stata ritirata il giorno dopo.

Lavori per la ferrovia

Il motivo della chiusura è il solito: i lavori di ammodernamento e sistemazione che stanno interessando in queste settimane la ferrovia della Valsesia. Un lavoro di notevole entità che rappresenta comunque una garanzia di funzionalità della ferrovia stessa, anche se al momento gli unici treni che salgono fino a Varallo sono i convogli storici, sei all’anno.

E proprio su questo tema nei giorni scorsi si è anche innescata una polemica politica, con il Movimento che fa capo a Paolo Tiramani che si chiede se tutto ciò ha senso nel momento in cui non ci sono ancora certezze rispetto alla futura riapertura della linea quotidiana. Di contro, il vice sindaco di Varallo Eraldo Botta sostiene che se il binario non viene mantenuto e ammodernato, si rischia di vede calare definiticvamente il sipario su ogni speranza.

Nella foto, il cartello apparso la scorsa settimana, quando erano previsti otti giorni di stop