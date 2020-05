Libertà di movimento: dal 3 giugno spostamenti tra regioni.

Libertà di movimento

Dal 3 di giugno si potrà spostarsi in tutta la nazione. Questo a meno che singole regioni in cui i contagi fossero ancora elevati (potenzialmente Piemonte e Lombardia) decidano per una proroga. Intanto in Piemonte lunedì 18 maggio aprono tutti i negozi, compresi i centri estetici; martedì 19 maggio tocca ai parrucchieri; slitta al 25 maggio l’apertura per bar e ristoranti.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE