L’idea di Nicoletta, che sparge sassi colorati sui sentieri di Serravalle

L’idea di Nicoletta

Sassolini speciali sui sentieri di Serravalle: l’idea è stata ispirata da un progetto portato avanti in Centro Italia. Una serravallese ha pensato di raccogliere sassolini, decorarli e lasciarli lungo i sentieri di Serravalle. L’obiettivo? Portare un sorriso ai suoi concittadini in un periodo tanto difficile come quello che si sta affrontando da più di un anno. E’ quanto sta facendo Nicoletta Girotti, 58 anni, che sta “rallegrando” il paese con la sua passione. «Ho avuto modo di leggere diversi articoli su una iniziativa a scopo sociale proposta nella zona delle Marche e riprodotta anche nel Bresciano – evidenzia Girotti – e così ho pensato: ma perchè non proporla anche a Serravalle?».

Sassi e colori

Così è cominciata una produzione davvero molto originale. «Avevo già in casa delle pietruzze, e così, con colori acrilici e pennello, ho cominciato a dipingere – prosegue la serravallese -. Non ci sono dei soggetti che prediligo, parto da un colore e poi proseguo».

Dopo aver decorato i sassolini, la donna li posiziona lungo i sentieri di Serravalle e delle frazioni. «In un primo momento pensavo di collocarli nei pressi di aree che sono un po’ più degradate del paese, per esempio accanto a case abbandonate, poi ho pensato di lasciarli sui sentieri di Serravalle, Piane e Bornate, in maniera tale che quando qualcuno passa, li possa raccogliere, sorridere e magari portarseli a casa, oppure riposizionarli altrove».

Buon riscontro

In effetti, non sono pochi gli abitanti che hanno raccolto questi particolari manufatti artistici. «Non mi sarei mai immaginata di ricevere così tanti complimenti da parte delle persone – prosegue Girotti -. Tanti mi contattano per ringraziarmi della bella idea e tante famiglie, tra l’altro, mi hanno detto che proveranno a riprodurre i sassolini con i loro bambini. Chissà che un giorno si possa organizzare anche una bella iniziativa come “A caccia del sassolino”, proprio sul nostro territorio. Sarebbe una bella idea per portare un po’ di spensieratezza tra i piccoli ma anche negli adulti».

Un’idea da condividere

Ora la promotrice dell’iniziativa si augura che la sua idea prenda sempre più piede. «Sarebbe bello che anche altre persone creassero sassolini – conclude Girotti –, così si potrebbe regalare un sorriso a chi li raccoglie e nello stesso tempo, creando questi manufatti, anche divertirsi. Ci vuole tra l’altro proprio poco: con delle pietre che si raccolgono ovunque e un po’ di colore si riesce a realizzare qualcosa di originale che può sorprendere tutti».