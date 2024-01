Lotteria Italia: primo premio a Milano, ecco tutti i biglietti vincenti. Quest’anno aumentate del 40 per cento i tagliandi acquistati in provincia di Vercelli.

Lotteria Italia: primo premio a Milano, ecco tutti i biglietti vincenti

E’ stato venduto a Milano il biglietto che ha vinto il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023: è il F 306831. Il secdondo premio il secondo premio da 2,5 milioni di euro va invece in provincia di Salerno: è il biglietto M 382938.

Vinto ad Albuzzano, provincia di Pavia, il biglietto da 2 milioni: è il I 191375. Quarto premio per un valore di 1,5 milioni di euro è quello del biglietto C 410438 venduto sempre in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il quinto e ultimo premio di prima categoria, un milione di euro, è del biglietto N 454262 venduto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini.

Da ricordare che quest’anno in provincia di Vercelli (e in generale in Piemonte) sono parecchio aumentati i biglietti venduti nelle ricevitorie.

I biglietti di seconda categoria

Ecco l’elenco dei premi di seconda categoria, che vincono 100mila euro ciascuno.

P 192527 venduto a Quarto Sant’Elena (Cagliari)

M 245885 venduto a Pietrasanta (Lucca)

F 131600 venduto a Polesine Zibello (Parma)

F 214883 venduto a Trieste

D 393404 venduto a Caldaro sulla Strada del Vino (Bolzano)

I 466701 venduto a Civitella Valdichiana (Arezzo)

I 257605 venduto a Napoli

I 063968 venduto a Piacenza

N 200785 venduto a Eboli (Salerno)

L 207346 venduto a Ottaviano (Napoli)

C 071644 venduto a Catania

M 404056 venduto a Roma

P 244070 venduto a Figliene e Incisa di Valdarno (Firenze)

M 462363 venduto a Roma

L 327933 venduto a Salaconsilina (Salerno)

I biglietti di terza categoria

La quota in palio per i biglietti estratti nella terza categoria è di 20mila euro ciascuno. Clicca qui per vedere tutto l’elenco dei premi.