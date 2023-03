Lozzolo festeggia l’ex infermiera che ha compiuto 106 anni. Importante traguardo per Giuseppina Sella, la centenaria di Lozzolo che ha raggiunto il traguardo dei 106 anni.

Lozzolo festeggia l’ex infermiera

Per decenni è stata l’infermiera del paese, tutti nel borgo la conoscono. In fondo è entrata nelle case di tutte per le punture o per qualche cura. Giuseppina Sella è tra le ultra centenarie del Piemonte e d’Italia. Ancora oggi è una persona lucida, viene descritta come un anziana sempre vigile e pronta alla battuta. Continua a vivere circondata dall’amore dei suoi famigliari, gli acciacchi della vecchiaia non mancano.

L’elisir di lunga vita

Il segreto? Ai pasti non si è fatta mai mancare mezzo bicchiere di vino rosso, mentre non ha mai avuto particolari preferenze sul cibo. Adora l’uovo e apprezza lo zabaione. Ha festeggiato con la sua famiglia, non sono mancati gli auguri anche da parte dell’amministrazione comunale.

LEGGI ANCHE: Borgosesia festeggia la neocentenaria Bianca

Conosciuta da tutti

Quando Giuseppina arrivava nelle case dei lozzolesi i bambini sapevano già che era l’ora della puntura. La donna ha lavorato sempre come infermiera in paese, una figura per certi versi anche temuta, in senso bonario, dai bambini, visto che si occupava soprattutto di iniezioni. Erano ancora i tempi in cui le punture si facevano in casa, senza dover andare in ambulatorio. Quella di Giuseppina Sella è una figura storica in paese e ancora oggi è attiva e lucida e vive in modo indipendente aiutata comunque da famigliari.