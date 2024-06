Lunedì su Notizia Oggi le foto delle vostre “Simpatiche zampette”. Non perdete il primo coupon per votare: comincia il gioco dedicato ai nostri amici animali.

Sta per partire il nostro grande gioco dedicato agli amici animali: lunedì 10 giugno su Notizia Oggi saranno pubblicate le foto delle “zampette” che i lettori ci hanno inviato per iscriverli a una competizione basata sull’affetto e sulla simpatia. Non a casa il gioco si intitola “Simpatiche zampette”: sarà una gara a suo di preferenze per designare chi sono gli animaletti domestici più amati in zona.

Come già avvenuto nelle scorse edizioni, il gioco ci terrà compagnia tra primavera ed estate, ed è dedicato agli animali domestici di qualsiasi tipo: cani, gatti, conigli, tartarughe, volatili, rettili, pesci e quant’altro. Vince la zampetta che alla fine del gioco avrà collezionato più “voti” dai propri supporter.

Le foto dei concorrenti

In questi giorni i lettori ci stanno inviando le foto dei loro animaletti: lunedì queste immagini saranno pubblicate assime al nome della “zampetta”, alla località e a un numero che li identificherà in caso di omonimia.

Saranno questi i concorrenti che si potranno votare grazie ai coupon che da lunedì in avanti saranno pubblicati sul giornale.

Come votare

Per votare la propria “zampetta” preferita basterà dunque scrivere nome, località e codice sul coupon che troverete sul giornale. I coupon vanno quindi ritagliati e imbuicati in una delle urne che saranno collocate nel territorio. Sarà poi nostra cura raccogliere e contare i coupon.

Le urne per imbucare i tagliandi verranno messi in alcuni bar della zona, come di consueto, così da agevolare al massimo tutti i nostri lettori. Un’urna sarà collocata anche nella redazione di Notizia Oggi, in viale Duca d’Aosta 63 a Borgosesia. A breve vi diremo anche dove trovare le urne.

Ci si può ancora iscrivere

Per iscriversi basta inviare a Notizia Oggi la foto del proprio animaletto, corredata dal nome e dalla località di residenza. Da quel momento la “zampetta” è automaticamente in gara. Foto, nome e località possono essere inviate usando WhatsApp al numero 370.3518.212, oppure la mail notiziaoggi@notiziaoggi.it.

Chi usa WhatsApp viene anche automaticamente iscritto alla nostra chat, attraverso la quale si può comunicare più facilmente col giornale, e che usiamo per inviare ai lettori le news più importanti della giornata.

