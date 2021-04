Lupi morti: sono 17 dall’inizio dell’anno in Piemonte

Lupi morti, sono 17 quelli trovati lungo le strade dall’inizio dell’anno in Piemonte.

La pagina Facebook de “Il nuovo cacciatore piemontese” tiene la conta dei lupi trovati morti dall’inizio dell’anno in Piemonte. Sono 17. L’ultimo esemplare vittima di un incidente è stato trovato tra Garessio e Ormea.

«Da inizio 2021 in Piemonte sono stati recuperati morti 17 lupi, 12 in provincia di Cuneo, 3 in quella di Torino, 1 a testa in quelle di Alessandria e Asti – spiegano in un post -. La situazione è ormai sfuggita di mano, e sarebbe il caso che si cominciasse a raccontare la verità: quanti sono i lupi in Piemonte? La politica dorme mentre scienza ed informazione nascondono le notizie o manipolano la verità».