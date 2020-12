Maestri di sci di Bielmonte in piazza a Torino per protestare | VIDEO

Maestri di sci di Bielmonte in piazza a Torino per protestare. “Per noi la neve non è uno svago, ma il lavoro che ci permette di vivere”.

Maestri di sci di Bielmonte in piazza a Torino per protestare

C’erano anche i maestri di sci di Bielmonte oggi, lunedì 14 dicembre, a manifestare in piazza a Torino. Queste le loro parole riportate in un post pubblicato sulla pagina Facebook @bielmonteneve: “Oggi. Distanziati, con mascherine, in sicurezza, siamo in Piazza Castello a Torino insieme a tutti i maestri di sci Piemontesi. Per noi non è un hobby, per noi è lavoro! La montagna è vita.” Qui il video.

Ora scattano gli aiuti



Le loro parole non sono state inascoltate: il presidente Cirio ha annunciato un contributo di 2mila euro a ogni maestro di sci, in Piemonte, per compensare i mancati guadagni causati dallo stop degli impianti di risalita a Natale.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE