Malore fatale per il direttore sportivo del Novara Footbal club. È deceduto Christian Argurio, a soli 52 anni.

Malore fatale per Christian Argurio: aveva solo 52 anni

Dopo un malore occorsogli nella giornata di martedì, si è spento oggi, giovedì 19 settembre, oll’ospedale Maggiore di Novara.

Il Novara Footbal club lo ricorda così: “La Società intera è distrutta per l’improvvisa e incommensurabile perdita. Anima buona, un amico e un punto di riferimento per tutti, sempre disponibile con la sua gentilezza e professionalità. La sua straordinaria umanità, unita alla sua grande conoscenza del calcio, hanno lasciato un segno indelebile nel nostro cuore. In questo momento di profonda sofferenza, ci stringiamo attorno alla compagna Roberta, al figlio e a tutta la famiglia”.

LEGGI ANCHE Addio Totò Schillaci, anche Varallo in lacrime per il campione

Il dirigente sportivo aveva in passato vissuto professionalmente esperienze calcistiche in Italia e in Europa: Messina, Udinese, Bari, Catania, Juventus, Hajduk Spalato, Istra. Da febbraio di quest’anno era tesserato per il Novara Fc.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook