Addio Totò Schillaci, anche Varallo in lacrime per il campione. Esattamente un anno fa il giocatore è stato testimonial della Dufour Varallo.

Addio Totò Schillaci, anche Varallo piange il giocatore

Il campione delle Notti magiche di Italia ‘90 si è spento a 59 anni nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico a Palermo dove era ricoverato in gravi condizioni dal 7 settembre.

«L’estate più bella della vita di tantissimi italiani è racchiusa in uno sguardo: gli occhi spiritati di Totò Schillaci – scrivono dalla Dufour Varallo -. L’idolo inatteso di Italia ’90, l’uomo delle Notti Magiche, il figlio del meridione che a suon di gol e prodezze ha regalato emozioni uniche che resteranno per sempre indelebili. Totò con la sua semplicità ed empatia Ha donato sorrisi ed emozioni a tutti i nostri ragazzi quando è stato a Varallo lo scorso anno per la festa di presentazione della Dufour Varallo». Era stata una bella festa in centro a Varallo, aveva incontrato i ragazzini delle giovanili, aveva fatto foto e firmato autografi. Sbucò come un lampo dalle notti magiche e fu subito Totò, ragazzo di Sicilia trasfigurato negli occhi e nelle giocate in eroe nazionale.

Il calcio italiano dice addio a Salvatore Schillaci, al quale affidò repentinamente nel 1990 il suo sogno mondiale: si è spento a 59 anni dopo aver combattuto il cancro, che nelle ultime settimane aveva fatto aggravare le sue condizioni.

