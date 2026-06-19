Un nuovo centralino telefonico dedicato ai cittadini rimasti senza medico di medicina generale sarà attivato nei prossimi giorni dall’Asl di Vercelli, per rispondere alla temporanea carenza di professionisti sul territorio e garantire la presa in carico degli assistiti privi di un riferimento sanitario.

La comunicazione arriva dopo giorni di forte disagio in particolare a Borgosesia e nei comuni vicini, dove numerosi cittadini hanno segnalato difficoltà nel prenotare visite, ottenere impegnative e parlare con gli ambulatori distrettuali. Un problema già emerso anche dalle proteste raccolte sui social, tra telefoni occupati e appuntamenti disponibili solo dopo lunghe attese.

Le richieste saranno tracciate e gestite

Il nuovo canale telefonico sarà riservato agli assistiti momentaneamente senza medico di famiglia, i cosiddetti “orfani” di medico. L’obiettivo indicato dall’Asl è quello di offrire una risposta più ordinata, diretta e tempestiva, riducendo i disagi legati alla carenza di medici di medicina generale.

Attraverso il centralino sarà possibile:

segnalare necessità sanitarie e amministrative;

chiedere la presa in carico per prescrizioni di farmaci salvavita;

ricevere indicazioni su visite differibili e certificati;

ottenere informazioni sugli ambulatori straordinari attivi sul territorio;

conoscere le soluzioni temporanee disponibili.

Le scuse dell’azienda sanitaria

«Ci scusiamo con i cittadini, siamo pienamente consapevoli del momento di difficoltà che alcuni nostri assistiti stanno vivendo a causa della carenza nazionale di medici. Non vogliamo lasciare nessuno da solo», fa sapere la direzione generale dell’Asl di Vercelli.

Il nuovo centralino, spiegano ancora dall’azienda sanitaria, «nasce proprio per dare una risposta strutturata, accorciare i tempi di attesa e garantire che ogni singola richiesta telefonica venga tracciata e gestita dai nostri operatori». Numero di telefono, orari e dettagli operativi saranno comunicati con una nota successiva nei primissimi giorni della prossima settimana, una volta conclusi i collaudi tecnici delle linee.

Doctolib già attiva 24 ore su 24

Accanto al nuovo centralino telefonico, l’Asl ricorda che per i pazienti già presi in carico è già disponibile il portale Doctolib, utilizzabile per le prenotazioni online. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e può essere scaricato su smartphone seguendo le indicazioni presenti nella home page del sito dell’Asl Vc.

L’app rappresenta uno strumento utile soprattutto per chi ha dimestichezza con i servizi digitali. Resta però aperto il tema delle persone più fragili, degli anziani e di chi ha maggiori difficoltà nell’utilizzo delle piattaforme online: proprio per questo il nuovo centralino telefonico viene presentato come un canale diretto per non lasciare senza risposta le richieste più urgenti.

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