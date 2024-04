Mera e Bielmonte sotto la neve: precipitazioni in tutto il Nord Piemonte. Dalle webcam immagini che sembrano un ritorno al mese di dicembre.

Mera e Bielmonte sotto la neve: precipitazioni in tutto il Nord Piemonte

A guardare le immagini delle webcam attive sulle località di montagna, sembra si siano fermate al mese di dicembre. Paesaggi imbiancati e fiocchi di leve che cadono su zone abitate e impianti. Il maltempo previsto per questo fine settimana rappresenta un vero colpo di coda dell’inverno che rovina la festa a chi pensava di godersi il “ponte” del 25 Aprile magari con qualche scampagnata con pranzo all’aperto.

Le previsioni di Nimbus

Secondo i meteorologi di Nimbus Piemonte, per la giornata di oggi, venerdì 26 aprile, sono previste «piogge e rovesci sparsi tra le valli del Monviso, medie e basse valli del Torinese, Biellese, Sesia, Ossola, tendenti a portarsi a tratti su pianure tra Torinese, Canavese, bassa Valle d’Aosta, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano, specie dal mattino. In giornata piogge e rovesci a tratti sulle stesse zone, ma in estensione anche a Cuneese, Astigiano, Alessandrino, pur con delle pause e più rari su interno Valle d’Aosta. In serata cessazione delle piogge su alte Langhe, Astigiano e Alessandrino, Valle d’Aosta occidentale. Quota neve sui 1300-1400 metri, a quote inferiori nella notte».

