Pioggia e nuvole sul “ponte”: rivedremo il sole lunedì

Il meteo ha consentito le manifestazioni del 25 Aprile di ieri, ma da oggi e fino a domenica ci sarà poco da festeggiare. Le previsioni dei meteorologi indicano infatti un’alternanza di pioggia con cielo nuvoloso per tutto il fine settimana.

Questo il quadro del Centro meteo Piemonte: «Il tempo è cambiato ieri sera per via del progressivo avvicinamento di una nuova saccatura atlantica all’Europa occidentale che determinerà un primo aumento della nuvolosità e i primi locali rovesci. Ma il tempo resterà a tratti perturbato per gran parte del fine settimana.

Già venerdì sono attese locali piogge fin dal mattino sull’alto Piemonte e sul settore Appenninico, con fenomeni più deboli ed irregolari su pianure orientali. Nel pomeriggio poi ripresa di rovesci sul settore alpino occidentale ma con possibile interessamento anche delle vicine pianure con quota neve inizialmente oltre i 900-1200 metri, più in alto nel Cuneese».

Il quadro di sabato e domenica

«Anche sabato e domenica si prospettano due giornate molto nuvolose con possibilità di nuove piogge, più diffuse dal pomeriggio-sera di sabato e almeno fino alla prima parte di giornata di domenica. Piove soprattutto sul Piemonte nordoccidentale e a tratti fin sulle pianure con quota neve però in progressivo aumento sopra i 1500 metri, e anche verso i 2000 metri nella giornata di domenica».

Una situazione che tra l’altro pesa come un macigno anche su numerose iniziative all’aperto che tante associazioni della zona hanno in programma per il fine settimana.

Lunedì dovrebbe tornare il sole

Il sole, sempre secondo le attuali previsioni del meteorologi, dovrebbe tornare lunedì, accompagnato da un sensibile aumento delle temperature. Ma la situazione potrebbe tornare a guastarsi già da mercoledì.

