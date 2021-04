Mercato del vino online nel 2021: tra aste, enoteche e nuovi orizzonti. Un settore che si sta spostando sul web: i vantaggi per i consumatori.

Mercato del vino online nel 2021: tra aste, enoteche e nuovi orizzonti

I primi mesi del 2021 confermano la crescita del mercato del vino online, dove però bisogna fare attenzione a che enoteca ci si rivolge, mentre le cantine gettano uno sguardo oltre i confini nazionali per rilanciare le loro ambizioni.

Nel 2020 ben 8 milioni di italiani hanno acquistato una bottiglia di vino utilizzando lo smartphone o il computer e hanno atteso comodamente seduti sul proprio divano che un fattorino gliela recapitasse direttamente a casa. Si tratta della punta dell’iceberg di una rivoluzione che ha riguardato il modo di fare acquisti e che non accenna a fermarsi. Il 27% di coloro che bevono vino in Italia ha acquistato una bottiglia su internet nel corso degli ultimi mesi con una crescita di ben 10 punti percentuali rispetto al 2018.

Un settore che si sposta sul web

Cosa ci dice ora il mercato del vino in questo primo trimestre del 2021? Il quadro è che ormai tutto un settore si sta spostando online. Non più solo la classica enoteca che ora è diventata una piattaforma elettronica in cui poter scegliere a piacimento la bottiglia giusta, ma anche tantissimi eventi, corsi, degustazioni e soprattutto tanto marketing che si sviluppa su internet per dare nuova vita ad un settore colpito duramente dalla pandemia ma che sta mostrando la capacità di reinventarsi. E nel 2021 anche le aste di vini pregiati si realizzano online, come dimostrato dall’ultima asta realizzata da Bolaffi con la vendita di raffinati vini del Piemonte Barolo e Barbaresco. Considerato che anche per quest’anno il Vinitaly, il più importante evento enologico italiano, è stato annullato, gli operatori del settore e le cantine stanno dirottando sempre di più i loro investimenti sui canali di vendita digitali.

Il vantaggio per i consumatori

Per i consumatori il grande vantaggio al momento di cercare una bottiglia di vino online è l’offerta praticamente sconfinata. Centinaia di migliaia di bottiglie tra cui scegliere proposte direttamente dalle cantine produttrici o da intermediari. Qui è necessario fare una distinzione. Il boom dell’e-commerce ha portato con sé un aumento impressionante di enoteche online che nel giro di pochi mesi sono spuntate qua e là come funghi ma che non sempre sono in grado di garantire lo stesso servizio delle enoteche storiche che abbinano qualità e quantità. DiemmeVini è una delle enoteche online attive da più anni e che ha saputo prevedere con lungimiranza che l’e-commerce sarebbe stata la nuova frontiera anche per il mercato del vino. Oggi l’enoteca nata per la distribuzione di vini per la migliore ristorazione è uno dei principali operatori del mercato e possiede una collezione di oltre 10.000 prodotti tra cui scegliere, che non si limita ai migliori vini italiani ma che comprende anche Champagne, liquori, distillati, birre artigianali ed eleganti accessori come le cassette in legno personalizzate.

L’importanza dell’export

L’e-commerce è poi uno snodo fondamentale del mercato del vino italiano se si pensa all’esportazione, che ha un peso preponderante nel fatturato della stragrande maggioranza delle cantine nostrane. Se in Italia ora il mercato del vino online ha un peso relativo dell’1-2% rispetto al volume di vendite totali, in altri paesi europei i numeri sono decisamente maggiori che da noi. In Gran Bretagna il 43% dei consumatori di vino ha comprato una bottiglia online negli ultimi mesi. Questa percentuale scende al 29-30% nel caso di altri due importanti mercati di esportazione del vino italiano come Germania e Stati Uniti, ma si eleva fino al 73% se si volge lo sguardo all’immenso mercato cinese, paese in cui ormai la popolazione è abituata a fare acquisti quasi esclusivamente online.

Tenendo conto delle difficoltà insormontabili che il settore Ho.Re.Ca. si trova a dover affrontare per il secondo anno consecutivo è inevitabile che per il 2021 le cantine decidano di dedicare anima e corpo all’e-commerce nel tentativo di rilanciare le loro vendite e di far arrivare i gioielli dell’enologia italiana in ogni angolo del mondo.