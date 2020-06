Montagne prese d’assalto nel primo weekend d’estate: boom in Valsesia e Oasi Zegna. Migliaia di turisti da tutto il Piemonte e oltre.

Primo fine settimana d’estate con sole e temperature finalmente calde. Si aggiunga che per mesi si è dovuto tenere il freno a mano tirato, prima per il lockdown e poi per la pioggia. Risultato: le montagne della zona sono state letteralmente prese d’assalto da migliaia di turisti da tutto il Piemonte e oltre. In Valsesia auto incolonnante già in mattinata facevano prefigurare una giornata di quelle da tutto esaurito.

E in effetti le cose sono andate bene, nonostante la necessità per gli operatori di diversi adeguare alle norme anti-contagio. Stessa situazione per l’Oasi Zegna, meta di tantissimi visitatori. Qualche intasamento in serata sulle strade del rientro.

