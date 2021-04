Muore a 48 anni Daniele Pari, grande appassionato di calcio.

Una malattia fulminante non gli ha lasciato scampo. Muoread appena 48 anni Daniele Pari di Cameri. Ancora a settembre scorso era sceso in campo per una partita tra vecchie glorie a Cameriano. Aveva lavorato per un’azienda del soccorso stradale di Cameri, ma aveva lavorato anche all’estero. Lascia la mamma Carmela con i fratelli Roberto e Anna.