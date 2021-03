Muretti a secco a rischio sulla Traversagna: “Terre del Boca” chiede lo stop ai lavori

Muretti a secco a rischio sulla Traversagna: il club “Terre del Boca” chiede di interrompere l’intervento.

Muretti a secco a rischio sulla Traversagna

Si fermino i lavori sulla Traversagna. E si faccia un nuovo progetto che tuteli la grande valenza storica e paesaggistica degli antichi muretti a secco. È l’appello che lancia Clio Pescetti, presidente del Club per l’Unesco “Terre del Boca”.

Si tratta di quei muri innalzati e consolidati utilizzando esclusivamente una particolare tecnica nell’incastrare e sovrapporre le pietre, senza l’utilizzo di malta, cemento o altri materiali simili. «Dal 2018 – ricorda la presidente del club “Terre del Boca” – i muretti a secco sono riconosciuti dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità e protetti dalla Regione Piemonte con legge quadro per l’agricoltura 2019».

Scorri la galleria per vedere le foto.

Appello per sospendere i lavori

«Insieme ai viticoltori della zona – annuncia Clio Pescetti – chiediamo che tali lavori siano sospesi e che il progetto sia rivisto per renderlo compatibile a tutelare l’alta valenza paesaggistica, naturale e storico-artistica della zona, effettuando interventi manutentivi che conservino la struttura e i materiali costruttivi originali».

La Traversagna era rimasta chiusa per circa un anno, dall’estate 2019 e fino al settembre 2020. Questo a causa di una serie di smottamenti che avevano indotto la Provincia di Novara a fermare la circolazione per motivi di sicurezza. I lavori erano poi andati per le lunghe a causa delle restrizioni Covid, ma alla fine la viabilità era stata ripristinata grazie a un’operazione costata circa 200mila euro.

Adesso si stanno effettuando lavori per sistemare un tratto con nuovi cordoli. In tutto, per quello che si può vedere, si tratta di un centinaio di metri di strada.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE