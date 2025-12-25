Natale con la neve, ma solo in montagna: 40 centimetri a Mera. Rischio “marcato” di valanghe in quota, giornata di pioggia nelle località più basse.

Natale con la neve, ma solo in montagna: 40 centimetri a Mera

Come era nelle previsioni, il Natale 2025 è caratterizzato da pioggia e neve in quota. In Valsesia il nivometro all’alpe di Mera segnava 40 centimetri di accumulo all’alba: durante la giornata la coltre è destinata ad crescere, anche se non di molto.

Rimanendo in tema di stazioni sciistiche, ci sono una trentina abbondante di centimetri anche a Bielmonte, mentre ovviamente le piste nella zona di Alagna sono ben innevate ormai da settimane.

Attenzione alle valanghe

L’accumulo di neve in quota ha indotto l’Arpa Piemonte a classificare come rischio “marcato” la possibile caduta di ammassi di neve. Purtroppo, proprio una valanga è stata all’origine della disgrazia in cui è morto un uomo di Borgosesia all’inizio della settimana.

Le previsioni meteo

La situazione del tempo è destinata a migliorare nel corso della giornata di domeni, venerdì 26 dicembre, che però sarà caratterizzata da cielo nuvoloso, almeno nelle prime ore. Il sole dovrebbe poi riapparire in tarda mattinata, e poi accompagnarci per i giorni successivi.

