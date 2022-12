Nessuna nevicata in vista: sarà un Natale tra sole e nebbia. In arrivo correnti di fohn che porteranno temperature meno rigide. Schiarite in montagne, più coperta la pianura.

Le previsioni dei meteorologi a due giorni dalla festa di Natale sono abbastanza concordi. Niente nevicate in vista, in arrivo piuttosto un vento di fohn che alzerà di qualche grado le temperature e che porterà bel tempo ma anche nebbia in pianura.

Secondo Meteo3B «nel corso del weekend di Natale il Piemonte sarà interessato da un campo di pressioni medio-alte associato a correnti miti occidentali. Queste trasporteranno anche un fronte nuvoloso che andrà a impattare contro la catena alpina occidentale e porterà dei fenomeni solo sui settori alpini di confine mentre le zone pianeggianti rimarranno asciutte».

Le previsioni per il fine settimana

Nelle giornata di oggi, venerdì 23 dicembre, in zona prevale il cielo sereno. A Natale e a Santo Stefano ancora molte nubi in pianura, mentre maggiori schiarite favoriranno la montagna. «Il tutto sarà associato a un contesto climatico poco invernale con assenza di gelate durante le ore notturne e temperature diurne intorno ai 10 gradi sia in pianura che in montagna».