Neve a bassa quota, imbiancati anche i centri in valle. LE FOTO

Questa volta la neve è arrivata anche nelle quote più basse, imbiancando anche Serravalle e Grignasco, la Valsessera, le frazioni di Valdilana oltre alle colline di Gattinara e un poco anche in città. Neve anche su Borgosesia, Quarona, varallo e tutti i centri dell’alta Valsesia. Il nivomentro all’alpe di Mera mostra 1,15 metri circa di manto bianco accumulato complessivamente in queste settimane.

Nevicate più consistenti nel basso Piemonte, e anche il capoluogo Torino si è risvegliato imbiancato. Accumuli più consistenti via via che si scende verso la Liguria: i fenomeni più abbondanti nel Cuneese e nell’Astigiano.

Attenzione per chi si mette in viaggio

Ovvi disagi lungo le strade, con molti tratti che presentano rischi per la stabilità delle vetture. Gli operatori sono comunque entrati in azione con i mezzi su tutto il territorio, ma il chilometri da pulire sono tanti.

Stop alle precipitazioni, oggi solo nuvole

Il fenomeno si esaurisce comunque nelle prime ore del mattino di oggi, martedì 3 febbraio. Per il resto della giornata i meteorologi prevedono solo cielo nuvoloso, ma non dovrebbe poù nevicare, né piovere.

Possibile invece un ritorno di pioggia modesta e qualche nevicata a quote più alte nel pomeriggio di domani. In ogni caso, la situazione sembra destinata a restare instabile per tutta la settimana.

Foto tratte dalle webcam di Bielmonte, Webcam Valsesia, Alpe di Mera e Monterosa 2000

