Nostradamus e il 2021: per l’astrologo francese sarà un anno nefasto. Se il 2020, a causa della pandemia mondiale legata al Covid è stato per i più un anno tragico, molti confidano nel 2021: stando però all’interpretazione (a volte fantasiosa, altre “forzata”) delle profezie di Nostradamus.. cadremo dalla padella alla brace.

Nostradamus e il 2021

Come riporta Pirma Novara, L’astrologo francese Michel de Notre-Dame, meglio conosciuto come Nostradamus, nel suo libro “Les Prophéties” predice eventi futuri e fa molte profezie: quelle del 2021 non sono delle più rosee.

Le interpretazioni delle profezie

Profezia 1: Zombie Apocalypse

“Pochi giovani: mezzi morti per cominciare. Padri e madri morti per un dolore infinito. Donne in lutto, il mostro pestilenziale: Il Grande non ci sarà più, il mondo intero finirà”

Profezia 2: Tempesta solare

“Vedremo l’acqua salire e la terra cadere sotto di essa”.

Profezia 3: Asteroide

“Riesci a vedere il fuoco nel cielo, una lunga scintilla luminosa? Nel cielo vedi il fuoco e una lunga scia di scintille”.

Profezia 4 del 2021: Carestia

“Dopo una grande angoscia per l’umanità, se ne prepara una più grande. La Grande Macchina rinnova i secoli: pioggia, sangue, latte, fame, acciaio e peste. Riesci a vedere il fuoco dal cielo, una lunga scintilla accesa”.

Profezia 5: robot al comando

“La luna nella notte piena sopra l’alta montagna. Il nuovo saggio con un cervello solitario lo vede. Dai suoi discepoli invitati ad essere immortali / Occhi a sud. Mani nel petto, corpi nel fuoco”

Profezia 6: Grande terremoto della California

“Il parco in pendenza, grande calamità, attraverso le terre dell’ovest e della Lombardia. L’incendio della nave, la peste e la prigionia; Mercurio in Sagittario, Saturno in dissolvenza ”.