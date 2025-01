Notte di Capodanno: botti ovunque, alla faccia dei divieti. Consueto scambio di opinioni sui social: «Roba da incivili». «Ma lasciate che ci si diverta…»

Notte di Capodanno: botti ovunque, alla faccia dei divieti

Nonostante le raccomandazioni o addirittura esplicite ordinanze di dievito, in zona la notte di Capodanno è stata segnata quasi ovunque dalla tradizione accensione di botti, petardi e fuochi d’artificio. Anche a Borgosesia, dove le esplosioni erano chiaramente vietate, fin dalla tarda serata e poi fino a notte si sono sentiti un po’ ovunque petardi e mortaretti. In altri centri sono stati lanciati anche i fuochi d’artificio.

Ovviamente il divieto all’accensione di petardi era finalizzato soprattutto a evitare che si impaurissero gli animali domestici. Non solo cani e gatti, ma anche i volatili sono molto sensibili ai rumori forti e improvvisi. Un problema che molti, evidentemente, non si sono posti: del resto, la tradizione è questa.

Dibattito sui social

Inevitabilmente il caso è stato argomento di dibattito sui social, con i due “schieramenti” che si polarizzano intorno ai due estremi: da una parte coloro che condannano questi gesti senze se e senza ma, parlano di moda incivile: «Non erano petardi erano vere e proprie bombe, come essere in guerra. E io questi , chiamiamoli petardi, li odio. È necessario festeggiare con questi aggeggi infernali?» si chiede una utente di Borgosesia.

Dall’altro lato, quelli che invece ritengono che protestare per qualche ora di botti sia indice di mentalità talebana: «Ho avuto cane anche io ma non faceva una piega… prossimo anno facciamo una processione e via crucis… che noia, almeno un po’ di allegria» replica un altro utente.

