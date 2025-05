Notte di temporali in pianura, in arrivo giorni di sole e di caldo. Forte attività elettrica, a Paruzzaro sono caduti ben 73 millimetri di pioggia in un’ora.

Notte di temporali in pianura, in arrivo giorni di sole e di caldo

E’ stata una notte di temporali e intensa attività elettrica, con ripetuti lampi soprattutto in pianura. Qui sotto, un video tratto da MeteoPiemonte che mostra il cielo nella zona di Arona.

In montagna ha piovuto, ma l’intensità dei rovesci è stata ricuramente maggiore nella zone di pianura. A Paruzzaro, sempre per restare nella zona dei laghi, l’Arpa Piemonte ha rilevato la caduta di 73 millimetri di acqua in un’ora. Nel corso della notte i sistemi temporaleschi si sono poi portati più a sud interessando anche Torino.

Verso giorni di bel tempo

Il meteorologo Andrea Vuolo prevede un «generale esaurimento nei fenomeni del corso della mattinata con tendenza ad ampie schiarite dal pomeriggio. Tuttavia ci sarà un temporaneo calo delle temperature massime che oggi rimarranno comprese tra 21 e 25 gradi su pianure e aree collinari, localmente superiori sulle aree pedemontane nord-occidentali e pianure Nord».

Le temperature sono però destinate a salire nel corso della settimana, portandosi nei valori massimi quasi a ridosso di 30 gradi. Il tutto con un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, anche sulle montagne potranno eserci rannuvolamenti soprattutto nelle ore pomeridiane.

