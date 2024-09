Nuova antenna 5g a Valmaggiore: se ne parla oggi allo Sterna. È in programma per le 18.30 un incontro pubblico per parlare del tema.

Nuova antenna nella frazione quaronese

Sarà un incontro pubblico oggi pomeriggio al salone Sterna per informare i cittadini sul tema delle antenne per telecomunicazioni alla luce della prossima realizzazione di un impianto in frazione Valmaggiore.

Alle 18.30 saranno l’esperto di settore Stefano Roletti e un funzionario del Ministero a illustrare la tematica e rispondere alle domande dei presenti. «Abbiamo chiamato un esperto indipendente, il dottor Roletti appunto, per avere precise informazioni scientifiche sull’argomento e dare risposte chiare alla popolazione su preoccupazioni, dubbi e curiosità fondate su dati oggettivi e non dettati da suggestioni» presenta l’incontro il sindaco Francesco Pietrasanta.

Un piano nazionale

La posa di una antenna a Valmaggiore rientra nel Piano Italia 5G con cui il governo intende incentivare la realizzazione di infrastrutture di rete nelle aree a basso interesse di mercato da parte delle compagnie (che non prevederebbero dunque investimenti specifici) e attualmente mal servite.

