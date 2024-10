Il nuovo Carrefour express apre in Località Miniere (VC), ai piedi del Monte Rosa

Il nuovo Carrefour Express ha finalmente aperto le sue porte ad Alagna Valsesia lungo la SP229, portando con sé una ventata di novità e comodità per tutti.

Con la sua attenzione alla qualità e alla varietà di prodotti, offre ai suoi clienti una vastissima gamma di articoli pensati per soddisfare ogni esigenza. Grazie alla possibilità di utilizzare pagamenti digitali come Satispay, i clienti Carrefour possono fare la propria spesa in modo semplice e veloce senza preoccuparsi di avere necessariamente con sé la propria carta fisica o il contante.

Tra i diversi comfort, nel nuovo Express di Alagna Valsesia è possibile usufruire anche del servizio lavanderia e autolavaggio.

Con una proposta così ricca, il nuovo Carrefour express di Alagna Valsesia si configura come una soluzione ideale per chi cerca comodità, novità e qualità in un’unica soluzione.

Cosa aspetti? Vieni a trovarci a Miniere sulla SP 229, Alagna Valsesia (VC).

