Nuovo Dpcm: coprifuoco dalle 22 alle 5. Piemonte rischio zona rossa

Nuovo Dpcm firmato da Conte: coprifuoco dalle 22 alle 5.

Nuovo Dpcm firmato

Accelerazione nelle ultime ore da parte del Governo in merito alle ulteriori restrizioni per contenere l’emergenza Covid-19. Dopo un confronto durato giorni, internamente e con le Regioni, il premier Giuseppe Conte ha firmato dopo la mezzanotte di sera il nuovo Dpcm.

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano da domani, giovedì 5 novembre 2020, fino a giovedì 3 dicembre 2020. Al di là del giro di vite valido su scala nazionale, in alcuni territori saranno applicate disposizioni più stringenti. L’Italia sarà divisa in tre aree: zone rosse (ad alto rischio), arancioni (intermedio) e verdi (più sicure). Ma no a un nuovo blocco totale generalizzato, piuttosto un “lockdown light” più simile a quanto sta accadendo già in Germania.

La classificazione delle regioni

Nelle zone rosse dovrebbero entrare Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta, e forse anche la Campania. Nelle arancioni Puglia, Sicilia, Liguria e Veneto. Tutte le altre verdi. Ma solo in giornata si saprà la classificazione ufficiale delle regioni.

Coprifuoco 22/5 e “forte raccomandazione”

Tra le regole uguali per tutti, in primis il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino: consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Centri commerciali chiusi nel weekend e nei giorni festivi. Si fermano anche i musei, le mostre, le sale bingo.

Torna anche la formula della “forte raccomandazione”: questa volta a non spostarsi per tutto il resto della giornata, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospese

Aree a rischio 4 (zone rosse):

Vietato ogni spostamento in entrata e uscita e all’interno dei medesimi territori

dei medesimi territori Stop anche alle attività dei negozi , fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari

, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari Fermi anche i mercati, tutte le attività di bar e ristorazione (salvo la consegna a domicilio , e si potrà andare a prendere cibo d’asporto in loco fino alle 22)

(salvo la consegna a , e si potrà andare a prendere in loco fino alle 22) Stop alle attività sportive . Resta invece consentita l’ attività motoria in prossimità della propria abitazione e con obbligo della mascherina e l’attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale

. Resta invece consentita l’ della propria abitazione e con obbligo della mascherina e l’attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale Scuola: didattica a distanza dalla seconda media in su

Aree a rischio 3 (zone arancioni):

Vietato ogni spostamento in entrata e uscita

Restano invece aperti i negozi ma chiudono del tutto bar e ristoranti e le gelaterie

ma Salvi parrucchieri e centri estetici

Limitato in queste zone anche ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati in un comune diverso da quello di residenza salvo esigenze di lavoro, studio, salute e necessità.

Autocertificazione

Sarà utilizzata da tutti tra le 22 e le 5 in caso di spostamento, ma anche nelle zone rosse e arancioni come nella primavera scorsa.