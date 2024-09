Nuovo focolaio di peste suina nel Novarese. Aumentano i casi legati all’epidemia che sta coinvolgendo la specie animale.

Nuovo focolaio di peste suina a Casalvolone

L’Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha rilevato la presenza di un nuovo focolaio di peste suina africana in un allevamento a Casalvolone, nel Novarese.

Il caso non è isolato ma rientra in una lista di altri allevamenti segnalati a Novara, Castellazzo Novarese, San Pietro Mosezzo, Trecate, Vinzaglio e Lignana. Solo in Piemonte le positività salgono a 671.

Visto l’allarme in alcuni territori anche nel Vercellese e Biellese è stata temporaneamente sospesa la caccia e Coldiretti si è organizzata per chiedere interventi agli organi competenti.

Foto archivio

