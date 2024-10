Offerte lavoro: opportunità a Borgosesia, Quarona, Valduggia e altri centri. Ecco gli aggiornamenti sulle occasioni di impiego nel nostro territorio.

Offerte lavoro: opportunità a Borgosesia, Quarona, Valduggia e altri centri

Anche in questo periodo estivo ci sono offerte di lavoro che possono interessare persone in zona. Qui ne proponiamo una selezione. Ricordiamo che occorre iscriversi al sito IoLavoro per rispondere alle offerte, che vanno appunto cercate sul medesimo portale.

Addetto alle pulizie – part-time – COD. 52194

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia seleziona per azienda che si occupa di appalti nel settore delle pulizie una figura da assumere con contratto part-time di 13 ore a settimana per il comune di Alagna Valsesia che si occuperà di pulizie di uffici, bagni pubblici e piazze.

REQUISITI: minima esperienza

LUOGO DI LAVORO: Alagna Valsesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 0 a 6 mesi (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inviare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Barista – COD. 52186

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per locale in centro a Borgosesia baristi su tre turni: 5:30-13:00 / 7:30-16:00 / 11:00-19:30

REQUISITI: esperienza pregressa

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato su turni

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Badante – COD. 52246

DESCRIZIONE: famiglia di Borgosesia cerca badante con convivenza per uomo di 80 anni allettato.

MANSIONE: la figura individuata presterà assistenza nelle attività quotidiane dell’anziano, come vestirsi, mangiare e lavarsi, e si occuperà della preparazione dei pasti e della pulizia della casa.

REQUISITI: è richiesta esperienza nella mansione, preferibile il possesso della patente.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a assistenzafamiliare.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Addetto al front office in agenzia di viaggio – COD. 52814

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per agenzia di viaggi una persona da inserire in organico che si occupi di front-office.

MANSIONE: emissione di biglietteria aerea, navale, autobus treni, vendita servizi singoli e pacchetti di viaggio.

REQUISITI: gentilezza e problem solving, utilizzo dei sistemi di prenotazione biglietti e tour operator; SIAP e Atlante Plus.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annunci a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Operatore/operatrice rammendo – COD. 52971

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: azienda tessile ricerca operatore/operatrice di rammendo.

MANSIONE: la risorsa si occuperà di effettuare una serie di controlli su pezze di tessuto al fine di identificare impurità e difetti e ripararli seguendo tecniche specifiche. La figura verrà inserita in un percorso di formazione della durata iniziale di sei mesi, durante il quale avrà la possibilità di apprendere le tecniche del mestiere, in affiancamento a operatrici esperte.

REQUISITI: diploma di scuola media superiore, il lavoro si svolgerà su tre turni (6-14; 14-22; 22-6).

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Tecnico controllo qualitÀ per certificazioni iso 9001 – COD. 53359

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per azienda che si occupa di stampaggio materie plastiche una figura che si occupi di certificazione ISO 9001.

MANSIONE: mantenimento certificazione ISO 9001, verifica e controllo qualità sul materiale in acquisto, verifica e controllo qualità nelle varie fasi di lavorazione fino al prodotto finale, contatti con clienti e fornitori in caso di resi e non conformi.

REQUISITI: esperienza pregressa

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato su turni

Per candidarsi cliccare QUI

Technical services – COD. 52929

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: la risorsa supporterà il team di ingegneria tecnica nella gestione dei servizi tecnici, in particolare coadiuverà il responsabile nella gestione dei contratti con i fornitori esterni e si occuperà operativamente della verifica di corretta esecuzione delle attività inerenti gli stabilimenti produttivi della tessile e dell’archivio storico e accademia.

REQUISITI: disponibilità a spostamenti sul territorio, disponibilità a flessibilità oraria e occasionalmente al lavoro festivo, orientamento al problem solving, capacità di lavorare in team e attenzione ai dettagli, conoscenza del tool autocad, excel, word e office mail.

LUOGO DI LAVORO: Quarona (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it.

Operatore di finissaggio – COD. 52932

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: azienda tessile ricerca un operatore/operatrice del finissaggio per l’esecuzione di una serie di trattamenti su macchine automatizzate per tessuti al fine di migliorarne le caratteristiche riguardo il colore, la mano e l’aspetto finale. La risorsa utilizzerà i vari metodi di rifinitura e si occuperà della manutenzione di primo livello delle macchine e delle attrezzature utilizzate.

LUOGO DI LAVORO: Quarona (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Manovali edili – COD. 52810

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per ditta edile di Serravalle Sesia manovali con esperienza minima. Orario: 7:30-16:30.

REQUISITI: esperienza minima

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Receptionist/assistente alla direzione – COD. 53467

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: azienda di Valduggia ricerca figura da inserire come receptionist/assistente alla direzione, si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi. L’azienda, priva di barriere architettoniche, non è raggiunta dai mezzi pubblici, orario di lavoro: 8:00 – 12:00.

MANSIONE: la risorsa si occuperà di accoglienza clienti, funzioni di segreteria, gestione dell’e-mail e del telefono.

REQUISITI: sono preferibili il possesso del diploma di scuola superiore ed esperienza minima nel settore, sono richieste conoscenze informatiche di base.

LUOGO DI LAVORO: Valduggia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time orizzontale

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Addetto/a al confezionamento – COD. 53471

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: azienda di Valduggia cerca addetto/a al confezionamento, l’orario di lavoro proposto è dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi. L’azienda non è raggiungibile con i mezzi pubblici.

MANSIONE: la figura verrà inserita per attività di confezionamento, nel rispetto dei tempi, della qualità e delle quantità indicate.

LUOGO DI LAVORO: Valduggia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Operatore di filatura – COD. 52967

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: azienda tessile ricerca una figura professionale che si occupi dei processi produttivi relativi la filatura cardata, in particolare che sia responsabile della conduzione dei filatoi assegnati e della qualità.

MANSIONE: la risorsa svolgerà un ruolo operativo e parteciperà attivamente alla fase finale del processo di trasformazione. Lavorerà congiuntamente con l’operatore di carderia, coniugando le diverse conoscenze produttive e l’alto livello di know-how.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

