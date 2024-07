Offerte lavoro: opportunità a Borgosesia, Varallo, Borgomanero e altri centri. Ecco gli aggiornamenti sulle occasioni di impiego nel nostro territorio.

Offerte lavoro: opportunità a Borgosesia, Varallo, Borgomanero e altri centri

Anche in questo mese di luglio ci sono offerte di lavoro che possono interessare persone in zona. Qui ne proponiamo una selezione. Ricordiamo che occorre iscriversi al sito IoLavoro per rispondere alle offerte, che vanno appunto cercate sul medesimo portale.

ALAGNA VALSESIA – LAVAPIATTI – COD. 50099

DESCRIZIONE: si ricerca per rifugio in Val Vogna un addetto al lavaggio piatti con contratto a chiamata, possibilità di alloggio in base alle disponibilità dei posti letto. Necessario automezzo per raggiungere il posto di lavoro.

LUOGO DI LAVORO: Alagna Valsesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: intermittente lavoro su turni

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

ALAGNA VALSESIA – CAMERIERE DI RISTORANTE – COD. 50100

DESCRIZIONE: si ricerca per rifugio in val Vogna un addetto al servizio ai tavoli con contratto a chiamata. Possibilità di alloggio in base alla disponibilità dei posti letto. Necessario essere automuniti per raggiungere il posto di lavoro.

MANSIONE: addetto al servizio ai tavoli.

LUOGO DI LAVORO: Alagna Valsesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: intermittente lavoro su turni

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

BORGOSESIA – PROGETTISTA DI SOFTWARE – COD. 48953

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona un progettista di software per centro di assistenza informatica un progettista software con conoscenza dei principali linguaggi di programmazione. Il contratto sarà valutato in sede di colloquio in base alle reali conoscenze, si valutano anche inserimenti in formazione (tirocinio-apprendistato).

MANSIONE: programmatore software

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

BORGOSESIA – CAMERIERE ADDETTO AL CATERING – COD. 49248

MANSIONE: cameriere di catering a chiamata per servizio di cibo e bevande ai clienti, pulizia degli ambienti.

REQUISITI: capacità di lavorare in team, capacità comunicative e orientamento al cliente, flessibilità oraria, compresi fine settimana e festività, attenzione ai dettagli.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: intermittente

ESPERIENZA PREGRESSA: da 0 a 6 mesi

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare il cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

CAMPERTOGNO – FALEGNAME – COD. 48880

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia seleziona per segheria con sede in Valsesia (Campertogno) un falegname che si occupi di produzione e installazione di arredi e opere di falegnameria in generale. Orario: 7:30-17:00.

REQUISITI: capacità tecniche e pratiche, creatività, comprensione progetti.

LUOGO DI LAVORO: Campertogno (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

GATTINARA – TECNICO MANUTENTORE CALDAIE E CLIMATIZZAZIONE – COD. 50262

DESCRIZIONE: si ricerca tecnico manutenzione caldaie e impianti di climatizzazione per azienda di Gattinara.

MANSIONE: pulizia, manutenzione e riparazione caldaie e climatizzatori.

REQUISITI: preferibile esperienza pregressa, conoscenze di base idraulica, patentino F.Gas.

LUOGO DI LAVORO: Gattinara (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA:

GATTINARA – BADANTE – COD. 51024

DESCRIZIONE: famiglia di gattinara cerca badante con convivenza per signora di 91 anni.

LUOGO DI LAVORO: Gattinara (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare il cv specificando il codice dell’annuncio a assistenzafamiliare.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

GATTINARA – ADDETTO ALLA CONTABILITÀ – TIROCINIO – COD. 51056

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per studio commercialista di Gattinara una persona da formare e inserire con contratto di tirocinio.

MANSIONE: addetto a mansioni di contabilità e segreteria

REQUISITI: titolo di studio minimo (diploma ragioneria/laurea triennale)

LUOGO DI LAVORO: Gattinara (VC)

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

QUARONA – PULITORE DI RIVESTIMENTI METALLICI – COD. 50912

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia seleziona per azienda che si occupa di trattamento superficiale, cromatura e nichelatura di metalli una figura da inserire come pulitore. Orari: 8:00 – 17:00

MANSIONE: pulitura di metalli

REQUISITI: preferibile esperienza pregressa

LUOGO DI LAVORO: Quarona (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

ROVASENDA – SALDATORE PER RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE– COD. 50832

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per azienda di Rovasenda che opera nel settore silvicoltura e arboricoltura, macchine e attrezzature agricole una persona da inserire in organico, la risorsa, che si occuperà di operazioni di saldatura, ha minime conoscenze sulle attività di saldatura e basi di meccanica in generale, sarà offerto contratto a tempo indeterminato dopo un congruo periodo di prova, orario: 8:00-12:00 13:30-17:30.

MANSIONE: saldatore per macchine agricole

REQUISITI: minima esperienza/conoscenza nel settore.

LUOGO DI LAVORO: Rovasenda (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

scopello – CAMERIERE DI RISTORANTE – COD. 50335

DESCRIZIONE: si ricerca per locale di Scopello un profilo addetto alla sala e bar per l’imminente stagione turistica.

LUOGO DI LAVORO: Scopello (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cppi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

scopello – AIUTO CUOCO DI RISTORANTE – COD. 50332

DESCRIZIONE: si seleziona un aiuto cuoco per locale sito in Scopello in vista dell’imminente stagione turistica.

LUOGO DI LAVORO: Scopello (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato a turni

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

serravalle sesia – ADDETTO ALLE SPEDIZIONI CON ESPERIENZA – COD. 49912

DESCRIZIONE: si ricerca per importante azienda metalmeccanica un addetto alle spedizioni con esperienza.

MANSIONE: addetto spedizioni

REQUISITI: esperienza pregressa

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

serravalle sesia – OPERAIO METALMECCANICO ATTREZZISTA – COD. 50298

DESCRIZIONE: si ricerca per azienda metalmeccanica un operaio attrezzista per utilizzo di macchine cnc, trapani e frese.

MANSIONE: operaio metalmeccanico attrezzista

REQUISITI: preferibile esperienza pregressa

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time.

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

serravalle sesia – MECCANICO MANUTENTORE – COD. 50505

DESCRIZIONE: si ricerca per azienda con sede a Serravalle un manutentore di macchinari per industrie tessili presso i clienti con esperienza nel ruolo. Orario di lavoro: turnista 6:00/14:00 e 14:00/22:00

MANSIONE: manutenzione macchinari tessili per finissaggio, tessitura, telai, ritorcitura e attività di supporto al personale aziendale.

REQUISITI: preferibile esperienza pregressa

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato a turni

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.boorgosesia@agenziapiemontelavoro.it

serravalle sesia – RESPONSABILE REPARTO ATTREZZERIA – COD. 50599

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per minuteria sita in Serravalle Sesia un/a responsabile del reparto attrezzeria.

REQUISITI: buon utilizzo tornio e fresa, realizzazione di utensili a doc, capacità organizzative per la gestione di magazzino utensili, affilatura utensili, realizzazione di stampini per morse transfer, utilizzo affilatrici, buona capacità di lavoro di gruppo, saldare.

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time.

serravalle sesia – MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO – COD. 50927

DESCRIZIONE: azienda che si occupa di prodotti caseari ricerca una persona che si occupi della gestione del magazzino e delle consegne con furgone.

REQUISITI: patente in corso di validità.

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

valduggia – ADDETTO ALLE MACCHINE TRANSFER – COD. 49877

DESCRIZIONE: si seleziona causa pensionamento per importante rubinetteria di Valduggia un addetto all’attrezzaggio delle macchine transfer.

MANSIONE: attrezzare in modo autonomo il macchinario, programmare la macchina per le diverse lavorazioni partendo dal disegno tecnico, pre-setting di frese e utensili, controllo del prodotto finito.

REQUISITI: esperienza pregressa in mansione analoga, conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura, conoscenza dei materiali, conoscenza linguaggio FANUC (ISO).

LUOGO DI LAVORO: Valduggia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: In assenza di spid inoltrare cv specificando codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

valduggia – MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO IN APPRENDISTATO – COD. 50172

DESCRIZIONE: si ricerca per azienda che si occupa della torrefazione del caffè una persona che si occupi del magazzino e della consegna presso i clienti, la persona sarà assunta con contratto di apprendistato, orario di lavoro: 8:30-17:30.

MANSIONE: addetto al magazzino, manutenzione macchinari, consegna presso i clienti.

REQUISITI: pat. B, inglese a livello base, età compatibile con l’apprendistato.

LUOGO DI LAVORO: Valduggia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: apprendistato part time orizzontale

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.boorgosesia@agenziapiemontelavoro.it

varallo – QUALITY MANAGER – COD. 49913

DESCRIZIONE: rubinetteria di Varallo seleziona un/una quality manager, la figura si occuperà della gestione delle certificazioni del sistema integrato qualità , sicurezza e ambiente, gestione non conformità, orario: 8-12 / 13-17.

REQUISITI: capacità di analisi, preferibile conoscenza della lingua inglese. Titolo di istr. sec. superiore senza accesso univ. (requisito obbligatorio). Utilizzo base degli applicativi Windows. Patente B (requisito obbligatorio).

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: esperienza pregressa nel settore metalmeccanico/rubinetteria/valvolame.

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: la selezione è rivolta a candidati di entrambi i sessi (art 27 d.lgs n. 198/06). In assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

varallo – ESTETISTA PART-TIME – COD. 50300

DESCRIZIONE: si ricerca per centro estetico di Varallo Sesia un’estetista qualificata con disponibilità part-time di 20 ore a settimana.

REQUISITI: qualifica in campo estetico.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part-time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

varallo – AIUTO OPERAIO – COD. 50322

DESCRIZIONE: si ricerca per azienda di Varallo Sesia un aiuto operaio per supporto in cantieri di lavoro.

MANSIONE: aiuto operaio generico.

REQUISITI: voglia di lavorare, pat. B.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

varallo – CARPENTIERE/A PER VETRERIA – COD. 50504

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia, per ditta specializzata nella posa di infissi, ricerca per ampliamento organico un/a carpentiere/a con minima esperienza nella lavorazione del ferro (taglio, saldatura, sbavatura, foratura), la risorsa sarà formata per la lavorazione del vetro e si occuperà inoltre della guida del mezzo aziendale per la consegna e il montaggio, il contratto sarà definito in fase di colloquio in base alla reale esperienza.

MANSIONE: carpentiere/a e montatore/trice di vetreria.

REQUISITI: buona manualità, pat. B

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

borgomanero – ADDETTI/E ALLE PULIZIE – COD. 50566

DESCRIZIONE: per azienda settore servizi di borgomanero si cercano 3 addetti/e alle pulizie. si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi, orario di lavoro: full time dalle 08 alle 12 e dalle 14 alle 18.

MANSIONE: le risorse si occuperanno delle attività relative al riordino e pulizia di appartamenti e relative parti comuni.

REQUISITI: pregressa esperienza in attività di pulizia, pt. B.

LUOGO DI LAVORO: Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare CV via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 125387.

borgomanero – IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A – COD. 50748

DESCRIZIONE: per azienda di Borgomanero si cerca per sostituzione maternità un/a Impiegato/a amministrativo/a. Si offre contratto a tempo determinato di 7 mesi, orario di lavoro part-time dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

MANSIONE: la risorsa si occuperà delle seguenti attività: prima nota, liquidazione iva, fatturazione passiva/attiva.

REQUISITI: diploma di scuola secondaria di secondo grado, gradita conoscenza Mago, indispensabile pregressa esperienza nel ruolo.

LUOGO DI LAVORO: Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare CV via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 125689

borgomanero – ADDETTO/A MANUTENZIONE – COD. 50963

DESCRIZIONE: per rubinetteria vicinanze Borgomanero si cerca per ampliamento organico un/a addetto/a manutenzione elettromeccanica, si offre contratto a tempo determinato o indeterminato da valutare in base all’esperienza, orario di lavoro full time dalle 08 alle 12 e dalle 13 alle 17.

MANSIONE: la risorsa collaborerà con il responsabile Manutenzione & Servizi Generali ad assicurare l’efficienza degli impianti di produzione e degli impianti ausiliari realizzando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Esegue la messa in servizio degli impianti e interviene direttamente in caso di guasto individuando le soluzioni con minore impatto sulla continuità della produzione.

REQUISITI: Diploma di scuola secondaria di secondo grado in discipline tecniche/scientifiche, buona manualità, flessibilità e adattamento, orientamento al cliente o all’utente – Lavoro di gruppo, preferibili abilitazioni PLE – lavori in quota – uso muletto – PAS PEV PEI, preferibile esperienza pregressa nel ruolo, conoscenza Pacchetto Office.

LUOGO DI LAVORO: Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare CV via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 125859

borgomanero – EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE PER ASILO NIDO – COD. 50987

DESCRIZIONE: per asilo nido vicinanze Borgomanero si cerca per ampliamento organico un/a educatore/trice, si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, orario di lavoro part time, con orari alternati dalle 07:30 alle 14:30 oppure dalle 11:00 alle 18:00.

MANSIONE: la risorsa si occuperà dell’assistenza ai bambini, della progettazione delle attività ricreative ed educative.

REQUISITI: diploma di scuola secondaria di secondo grado magistrale o scienze dell’educazione e formazione, competenze organizzative, capacità di integrazione in gruppi di lavoro e predisposizione a lavorare in gruppo.

LUOGO DI LAVORO: Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare CV via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 125912

