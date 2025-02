Offerte lavoro: opportunità a Borgosesia, Varallo, Gattinara e altri centri. Ecco gli aggiornamenti sulle occasioni di impiego nel nostro territorio.

Sono numerose, in questo mese di febbraio, le offerte di lavoro che possono interessare persone in zona. Qui ne proponiamo una selezione. Ricordiamo che occorre iscriversi al sito IoLavoro per rispondere alle offerte, che vanno appunto cercate sul medesimo portale.

Borgosesia – Impiegato contabile e amministrativo – COD. 56123

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per azienda che si occupa di impiantistica civile e industriale una persona che si occupi di contabilità fino alla chiusura del bilancio e rapporti con banche, fornitori e clienti.

MANSIONE: addetto/a alla contabilità e rapporti con clienti/banche/fornitori.

REQUISITI: esperienza pregressa.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

Per candidarsi cliccare QUI

Borgosesia – Addetto alle pulizie di interni – COD. 56194

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per azienda locale di pulizie personale da inserire in organico. Richiesto il possesso di pat B. Orario di lavoro part-time 8:00-14:00.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time orizzontale

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Falegname – COD. 56227

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per falegnameria locale una figura da inserire con contratto da valutare in sede di colloquio in base alle reali competenze. Il candidato ideale ha buona manualità e spiccata indole per la professione.

REQUISITI: manualità, voglia di crescere e imparare.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: apprendistato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Accettatore di officina – COD. 56318

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per concessionario locale un/una accettatore/accettatrice con esperienza. La figura si occupa di accoglienza al cliente, preparazione ordine di lavoro fino all’emissione della fattura.

REQUISITI: esperienza pregressa.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Meccanico in tirocinio – COD. 56319

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona un tirocinante meccanico riparatore d’auto per concessionario locale.

REQUISITI: volontà di imparare.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Assistente familiare – COD. 56416

DESCRIZIONE: famiglia di Borgosesia cerca assistente familiare per donna di 86 anni autosufficiente. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15 e dalle 17 alle 19.30 oppure, in alternativa, dalle 10 alle 18.30. L’abitazione non è raggiungibile con i mezzi pubblici.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a assistenzafamiliare.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Badante – COD. 56438

DESCRIZIONE: famiglia di Borgosesia cerca badante con convivenza per coppia di 81 e 88 anni, parzialmente autosufficiente la moglie, autosufficiente il marito. L’abitazione è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a assistenzafamiliare.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – addetto interventi reti acque potabili e reflue – COD. 56547

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia ricerca 1 addetto interventi di reti acque potabili e reflue per azienda di servizi su reti idriche.

MODALITÀ DI INSERIMENTO: contratto a tempo indeterminato con orario full time giornaliero dal lunedì al venerdì (prevista reperibilità su turni notturni/ week end a rotazione con i colleghi). Contratto applicato acqua gas livello 2° (retribuzione lorda mese prevista da CCNL : 1.794,14 €). Auto aziendale e buoni pasto.

MANSIONE: interventi su reti acque potabili e reflue sugli impianti acquedotti e fognatura gestiti dal servizio, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su reti, assistenza sorveglianza ditte esterne, ricerca perdita, spurghi e sopralluoghi presso utenze. Il lavoratore opera singolarmente o nella squadra addetta ai lavori sulla rete, eseguendo le operazioni connesse a posa di condotte, riparazioni, allacciamenti e le relative opere meccaniche e/o murarie, anche in situazione di emergenza nella riparazione dei guasti e nelle manutenzioni programmate.

REQUISITI: scuola professionale/diploma scuola superiore, esperienza nel campo specifico o almeno esperienza nell’ambito dell’impiantistica idraulica, nozioni base degli impianti di depurazione delle acque reflue, conoscenza dei principi base della sicurezza del lavoro (concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione) e abilità manuali coerenti all’obiettivo della selezione; patente B, uso principali strumenti informatici (pc-smartphone).

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Gattinara – Cameriere di pizzeria – COD. 56258

DESCRIZIONE: selezioniamo per pizzeria di Gattinara un/una cameriera con esperienza pregressa e disponibilità da martedì a domenica in orario serale (18:30-1:00).

REQUISITI: disponibilità serale, esperienza pregressa.

LUOGO DI LAVORO: Gattinara (VC)

CONTRATTO OFFERTO: intermittente

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Gattinara – Addett* buste paga e segreteria – COD. 56380

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per studio commercialista di Gattinara una persona da formare e inserire inizialmente in tirocinio per poi essere trasformato in contratto a tempo determinato.

MANSIONE: la figura ricercata è un addett* buste paga e segreteria. Gestione ed elaborazione buste paga, attività di segreteria (gestione corrispondenza, archiviazione documentazione, organizzazione agenda e supporto amministrativo generale). La risorsa verrà affiancata continuativamente all’attuale addetta paghe sino a fine luglio per apprendere il lavoro.

REQUISITI: la figura ricercata deve avere i seguenti requisiti: precisione e organizzazione, diploma quinquennale, buon uso del pc.

LUOGO DI LAVORO: Gattinara (VC)

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio part time

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma istr. sec. superiore con accesso univ. (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Gattinara – Verniciatore di metalli – COD. 56577

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona verniciatori di metalli da assumere. Orario da lunedì e venerdì 7:00-12:00/13:00-16:00.

LUOGO DI LAVORO: Gattinara (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

Per candidarsi cliccare QUI

Gattinara – Pulitore di metalli – COD. 56578

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona una persona che si occupi di pulitura metalli.

LUOGO DI LAVORO: Gattinara (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Scopello – Lavapiatti – COD. 56610

DESCRIZIONE: ristorante dell’Alpe di Mera ricerca con disponibilità immediata un lavapiatti che concluderà la stagione fino al 20 Marzo. È offerto alloggio nella struttura.

REQUISITI: disponibilità immediata.

LUOGO DI LAVORO: Scopello (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Serravalle Sesia – Barista – disponibilita’ 3 pomeriggi – COD. 56549

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per bar tabacchi di Serravalle una persona che sappia gestire autonomamente il locale per tre pomeriggi a settimana, indicativamente come segue: mercoledì 14:00 – 18:00, giovedì 14:00 – 18:00, sabato 14:00 – 19:00.

REQUISITI: comprovata esperienza pregressa.

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – Manovale edile – COD. 56254

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per impresa edile con sede a Varallo Sesia manovali edili. La figura ideale ha esperienza pregressa ed è immediatamente disponibile.

REQUISITI: esperienza pregressa nella mansione.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

PATENTI RICHIESTE: B (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – Operaio per lavorazioni su marmi e pietre – COD. 56312

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per ditta specializzata nella lavorazione di marmi e pietre un operaio da inserire in organico con contratto di apprendistato o formazione.

REQUISITI: manualità.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – Impiegato/a addetto/a all’ufficio tesoreria – COD. 56541

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: azienda di Varallo seleziona un impiegato/a addetto/a all’ufficio tesoreria. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.

MANSIONE: la figura individuata si occuperà della registrazione delle operazioni bancarie e dell’analisi dei flussi finanziari.

REQUISITI: si richiede diploma di ragioneria e uso di excel, word e doc finance.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid candidarsi inviando una mail con il n. dell’offerta a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – Conduttore di catene di montaggio automatiche e semiautomatiche – COD. 56602

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: conduttore di catene di montaggio automatiche e semiautomatiche.

REQUISITI: diploma istituto tecnico, pat. B.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a 1 anno

Per candidarsi cliccare QUI

Borgomanero – Operatore sociosanitario – COD. 56181

DESCRIZIONE: per società operante nel settore dei servizi si cercano operatori/trici socio sanitari. Si offre inserimento con contratto a tempo determinato in somministrazione.

Orario di lavoro part-time 20 ore settimanali su turni, con orario che varia dalle 07:00 alle 21 con giorni lavorativi da lunedì a domenica. Il giorno di riposo settimanale sarà stabilito in base alla programmazione settimanale dei turni.

REQUISITI: buona conoscenza della lingua italiana, qualifica OSS, capacità di lavorare in gruppo.

LUOGO DI LAVORO: ospedale di Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail direttamente a: itllpi5271-2@mrkas.com

Borgomanero – Addetto/a alla manutenzione di struttura sanitaria – COD. 56448

DESCRIZIONE: per residenza sanitaria (rsa) di Borgomanero si cerca un addetto/a alla manutenzione di struttura sanitaria. Si offre contratto a tempo indeterminato, part-time 30 ore settimanali su turnazione.

REQUISITI: Diploma di scuola media inferiore + corso professionale per manutentore oppure diploma di maturità professionale di perito elettrotecnico o meccanico. Conoscenza di impianti di riscaldamento e unità di trattamento aria, conoscenza approfondita di impianti elettrici e una base di idraulica. Gradita esperienza pregressa nel ruolo.

LUOGO DI LAVORO: Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 129371

Grignasco – Badante convivente – COD. 56428

DESCRIZIONE: si ricerca per famiglia di Grignasco (NO) assistente familiare convivente per signora parzialmente autosufficiente. Si offre contratto full-time in convivenza 54h/settimana.

MANSIONE: assistenza e cura nell’igiene personale, preparazione pasti e lavori domestici.

REQUISITI: buona conoscenza della lingua italiana, autonomia nel raggiungimento del luogo di lavoro, in quanto non servito dai mezzi.

LUOGO DI LAVORO: Grignasco (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarti invia il tuo cv a assistenzafamiliare.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it indicando il n. rif. 123953 – le candidature sprovviste di CV o di numero di riferimento non verranno prese in considerazione.

