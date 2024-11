Offerte lavoro: opportunità a Borgosesia, Varallo, Grignasco e altri centri. Ecco gli aggiornamenti sulle occasioni di impiego nel nostro territorio.

Anche in questo periodo ci sono offerte di lavoro che possono interessare persone in zona. Qui ne proponiamo una selezione. Ricordiamo che occorre iscriversi al sito IoLavoro per rispondere alle offerte, che vanno appunto cercate sul medesimo portale.

Alagna Valsesia – Addetto alle pulizie in spa part-time – COD. 53887

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per struttura alberghiera di Alagna Valsesia una persona che si occupi delle pulizie nella Spa dalle 14:00 alle 20:00.

REQUISITI: patente e automunita

LUOGO DI LAVORO: Alagna Valsesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Aiuto commesso/a di vendita – COD. 54256

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: aiuto alle operazioni ausiliari di vendita part time 24 ore su turni, no notturno, si festivo.

MANSIONE: assistenza al cliente, collocazione della merce sugli scaffali, ordinatamente e pulire all’occorrenza. Controllo delle date di scadenza per mettere in prima fila la merce con scadenza a termine più breve, applicazione dei prezzi ai prodotti esposti e aggiornamento quando necessario, pulizia dello scaffale.

REQUISITI: preferibile automuniti.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato su turni

ESPERIENZA PREGRESSA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annunci a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Assistenza familiare con convivenza – COD. 54461

DESCRIZIONE: famiglia in Borgosesia cerca per signora di 85 anni non autosufficiente assistente famigliare con convivenza.

MANSIONE: a titolo esemplificativo, si richiede assistenza all’anziana esile nell’aiutarla ad alzarsi, igiene personale, preparazione cibi e pulizia casa.

REQUISITI: preferibile con esperienza

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a assistenzafamiliare.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Impiegato amministrativo – tirocinio – COD. 54710

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per associazione che si occupa di consulenza un/una impiegato/a amministrativo/a da assumere con iniziale contratto di tirocinio finalizzato all’inserimento. Si richiede diploma, preferibilmente di ragioneria, o titolo superiore (laurea economia/giurisprudenza)

MANSIONE: la risorsa si occuperà di front-office, accoglienza ai clienti, gestione mail e telefonate e disbrigo di pratiche amministrative.

REQUISITI: è richiesta inclinazione al rapporto con il pubblico e conoscenza di elementi di contabilità e/o segreteria generica.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 0 a 6 mesi

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma istr. sec. superiore con accesso univ. (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Gattinara – Aiuto pizzaiolo – COD. 54620

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per locale di Gattinara una figura che supporti il pizzaiolo in cucina. E’ richiesta flessibilità oraria e disponibilità nei week-end e in orari serali, da martedì a domenica, da 17:30 a chiusura.

REQUISITI: preferibile esperienza pregressa

LUOGO DI LAVORO: Gattinara (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Roasio – Manovale edile – COD. 53862

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per ditta edile di Roasio specializzata in carpenteria e posa di tetti una figura con esperienza o da inserire e formare con contratto di apprendistato se senza esperienza. Orario di lavoro: 8-12 13-17

LUOGO DI LAVORO: Roasio (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

PATENTI RICHIESTE: B (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – Saldatore prima esperienza – COD. 54371

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per vetreria una persona con voglia di imparare e crescere nel mestiere. La persona, con competenze in saldatura, sarà formata su tutte le lavorazioni dalla materia prima al prodotto finito.

REQUISITI: manualità, capacità di saldare.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio full time

Varallo – Aiuto cuoco di ristorante – COD. 54644

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per ristorante ben avviato di Varallo Sesia una persona da inserire come aiuto cuoco. Il candidato ideale è disponibile e volenteroso. Richiesta disponibilità serale e nei week end.

REQUISITI: non indispensabile esperienza pregressa.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: intermittente part time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgomanero – Impiegata/o contabile – COD. 54647

DESCRIZIONE: per azienda operante nel settore dei servizi e nell’elaborazione dati, si cerca per ampliamento organico un/a impiegata/o contabile.

MANSIONE: la risorsa si occuperà delle attività relative alla contabilità ordinaria, semplificata e professionisti.

REQUISITI: preferibile pregressa esperienza in studi professionali nella registrazione della contabilità e dimestichezza nelle pratiche agenzia entrate e camera di commercio. Diploma in amministrazione finanza e marketing o similari. Conoscenza Microsoft 365.

LUOGO DI LAVORO: Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 128097.

Grignasco – Operaio/a tornitore – art.1 l.68/99 – COD. 53812

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: azienda metalmeccanica con sede a Grignasco (NO) ricerca operaio/a addetto/a alla tornitura metalli. Si offre iniziale inserimento in contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi su 2 turni nelle fasce orarie 6.00-14.00 e 14.00-22.00. Possibilità di inserimento part-time. Prevista movimentazione carichi e stazione eretta.

MANSIONE: la risorsa si occuperà della conduzione del tornio plurimandrino e del controllo qualitativo del prodotto lavorato.

REQUISITI: iscrizione al collocamento mirato ex art.1 l.68/99, preferibile qualifica nell’ambito.

LUOGO DI LAVORO: Grignasco (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

Grignasco – Addetto/a attrezzaggio macchine anime (fonderia) – COD. 54101

DESCRIZIONE: per azienda metalmeccanica di Grignasco si cerca per ampliamento organico un/a addetto/a attrezzaggio macchine anime. Si offre contratto di inserimento a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di essere prorogato. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.30 con pausa.

MANSIONE: la risorsa si occuperà delle attività relative all’attrezzaggio di macchine anime, hot-box, shell moulding.

REQUISITI: preferibile esperienza pregressa nella mansione, licenza Media.

LUOGO DI LAVORO: Grignasco (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

ESPERIENZA PREGRESSA: da 0 a 6 mesi

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 127853

Grignasco – Impiegata/o amministrativo – COD. 54774

DESCRIZIONE: per studio professionale di Grignasco si cerca per riorganizzazione aziendale un/a impiegata/o.

MANSIONE: la risorsa si occuperà delle attività relative alla segreteria e all’accoglienza clienti, elaborazione di dai contabili base. Si offre contratto di inserimento iniziale a tempo determinato. Orario di lavoro: part time da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

REQUISITI: conoscenza Microsoft 365, affidabilità, precisione e puntualità. Discreta autonomia nell’utilizzo di elaboratori di testo e fogli di calcolo, abilità organizzative e gestionali, capacità di lavorare in autonomia. Buone capacità comunicative, buona capacità di relazionarsi con terzi, diploma di scuola media superiore.

LUOGO DI LAVORO: Grignasco (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 128190.

Maggiora – Addetto/a alla reception – art.1 l.68/99 – COD. 54699

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: azienda metalmeccanica con sede a Maggiora (NO) ricerca addetto/a alla reception. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi full-time nella fascia oraria 8.30-17.00. Prevista possibilità di alternare stazione eretta/seduta.

MANSIONE: la risorsa si occuperà di attività di centralino, reception e back-office.

REQUISITI: iscrizione al collocamento mirato ex art.1 L.68/99, indispensabile diploma o qualifica nell’ambito amministrativo, indispensabili buone competenze informatiche, preferibile buona conoscenza lingua inglese.

LUOGO DI LAVORO: Maggiora (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: puoi candidarti anche inviando il cv via email a collocamentomirato.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con n. rif. 128137

