Offerte lavoro: opportunità a Borgosesia, Varallo, Valduggia e altri centri. Ecco gli aggiornamenti sulle occasioni di impiego nel nostro territorio.

Anche in questo periodo di fine anno ci sono offerte di lavoro che possono interessare persone in zona. Qui ne proponiamo una selezione. Ricordiamo che occorre iscriversi al sito IoLavoro per rispondere alle offerte, che vanno appunto cercate sul medesimo portale.

Borgosesia – Magazziniere – COD. 54976

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per stabilimento in Borgosesia 2 magazzinieri con esperienza che si occupino della gestione delle merci in magazzino.

MANSIONE: magazziniere con esperienza pregressa

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Tuttofare/manutentore – COD. 54977

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per stabilimento una persona che si occupi di manutenzioni ordinarie.

REQUISITI: esperienza pregressa

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Addetto/a alla follatura dei tessuti – COD. 55379

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: cercasi personale inserito nelle categorie protette invalidi civili per la posizione di conduzione della macchina addetta alla follatura dei tessuti. Turni settimanali 06.00/14.00 – 14.00/22.00 da lunedì al venerdì. Iniziale contratto di 7 mesi.

MANSIONE: conduzione della macchina addetta alla follatura dei tessuti.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato su turni

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: licenza media (requisito obbligatorio)

PATENTI RICHIESTE: B (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid candidarsi inviando una mail con il n. dell’offerta a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Addetto/a alla garzatura – COD. 55381

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: Cercasi addetto/a alla garzatura di tessuti. Inserito nelle categorie protette, invalidi civili art. 1 L. 68/99. Turni 06.00/14.00 – 14.00/22.00 dal lunedì al venerdì, in postura eretta. Iniziale contratto a tempo determinato 7 mesi.

REQUISITI: preferibile esperienza nel settore.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato su turni

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: licenza media (requisito obbligatorio)

PATENTI RICHIESTE: B (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: In assenza di spid è possibile inviare la candidatura con n. offerta alla mail collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontalavoro.it

Borgosesia – Addetto/a magazzino con uso carrello elevatore e transpallet elettrico – COD. 55390

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: cercasi addetto/a per movimentazione merci in magazzino oltre a carico/scarico merci da camion con utilizzo di carrello elevatore e transpallet elettrico. Orario lavoro: giornaliero 08.30/12.30 – 14.00-18.00 da lunedì a venerdì. Utilizzo: muletto/carrello elevatore, transpallet elettrico, tablet. Iniziale contratto a tempo determinato 7 mesi.

REQUISITI: patentino muletto

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma istr. sec. superiore con accesso univ. (requisito obbligatorio)

PATENTI RICHIESTE: B (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in mancanza di spid, autocandidarsi con il n. di riferimento dell’offerta, allegando cv a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Confezionatore di sartoria – cucitrice – COD. 55417

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per azienda artigiana di Borgosesia due persone che si occupino di confezionamento capo spalla con l’utilizzo della macchina da cucire.

REQUISITI: esperienza pregressa

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Operatore sociosanitario – COD. 55445

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: cercasi operatore socio sanitario iscritto nelle categorie protette invalidi civili art. 1 L. 68/99.

MANSIONE: preparazione pasti, assistenza utenti ore notturne, affiancamento nelle uscite sul territorio degli utenti, gestione lavanderia interna alla struttura, pulizie. Orario di lavoro: turni su settimana che nel week end, notturni e festivi: 21.00-08.00 lavoro notturno passivo, 08.00-15.00 / 09.00-17.00 / 17.00-21.00. Part-time ore settimanali 24 + due notti lavoro notturno passivo a settimana.

REQUISITI: attestato di qualifica OSS

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid si può inviare autocandidatura con numero di riferimento dell’offerta e cv alla mail: collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Operaio/a carteggio legno – COD. 55492

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: cercasi per reparto verniciatura una figura appartenente alle categorie protette art. 1 L. 68/99 invalidi civili per carteggio legno.

MANSIONE: carteggio manuale o con ausilio di spazzolatrice. Orario di lavoro: 8.00-12.00 / 12.30-16.30.

REQUISITI: lavoro in posizione solo eretta, con utilizzo di videoterminale. Predisposizione al lavoro di gruppo, orientamento al raggiungimento degli obiettivi giornalieri e mensili.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in mancanza di Spid, ci si può candidare inviando con il n. dell’offerta e cv alla mail: collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Corriere consegnatario – part-time notturno – COD. 55677

DESCRIZIONE: centro impiego seleziona per panificio una persona che si occupi di smistamento prodotti per gli ordini e consegna agli esercizi commerciali in orario notturno (circa 03:00-06:00). La persona ideale, provvista di patente B, guiderà il furgone aziendale.

REQUISITI: precisione, dinamicità, speditezza.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Gattinara – Estetista qualificata – COD. 54978

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per centro estetico sito in centro a Gattinara un’estetista qualificata che sia in grado in autonomia di offrire servizi quali: cerette, pedicure, manicure, ricostruzioni. Disponibilità: lun-ven 9:00-19:00, sab: 9:00-14:00.

LUOGO DI LAVORO: Gattinara (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inviare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Scopello – Cameriere/a di sala – stagionale – COD. 55685

DESCRIZIONE: ristorante dell’Alpe di Mera ricerca per l’imminente inizio della stagione una persona che si occupi del servizio in sala, principalmente per il servizio di pranzo con possibilità di servizio serale su prenotazione. Prevista la possibilità di alloggio.

REQUISITI: attitudine al rapporto con la clientela.

LUOGO DI LAVORO: Scopello (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time orizzontale

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Valduggia – Impiegato/a amministrativo per spedizioni e acquisti italia estero – COD. 55687

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per azienda metalmeccanica di Valduggia una figura da inserire come impiegat* amministrativo che si occupi di spedizioni e acquisti con relativa documentazione per Italia e Estero. La figura, inizialmente inserita per sostituzione maternità, deve avere competenze nel settore e disponibilità oraria part-time di 6 ore al giorno. In una prima fase è previsto affiancamento, e l’orario sarà dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30.

REQUISITI: esperienza pregressa, conoscenza della lingua inglese.

LUOGO DI LAVORO: Valduggia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: da 6 mesi a un anno (requisito obbligatorio)

ESPERIENZA PREGRESSA: a tempo determinato part time orizzontale

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – Assistente familiare non convivente – COD. 55143

DESCRIZIONE: coppia di anziani cerca una assistente familiare per il giorno a Varallo Sesia.

MANSIONE: l’assistente dovrà aiutare nella cura nell’igiene personale e domestica. Preparazione e somministrazione pasti. Somministrazione farmaci e spesa alimentare.

REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione, preferibile pat. b automunita.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a assistenzafamiliare.cpi.borgosesia@agenzipiemontelavoro.it

Varallo – Lavapiatti – COD. 55644

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per ristorante in centro a Varallo Sesia una persona disponibile come lavapiatti con contratto a chiamata. Necessaria la disponibilità serale e nei week-end.

REQUISITI: dinamicità e flessibilità.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: intermittente part time verticale

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgomanero – Addetto/a pulizie – COD. 55566

DESCRIZIONE: per azienda vicinanze Borgomanero si cerca per ampliamento organico un/a addetto/a pulizie. Si offre contratto a tempo indeterminato.

MANSIONE: la risorsa si occuperà di attività di pulizia interni.

REQUISITI: puntualità, flessibilità, esperienza pregressa nel ruolo.

LUOGO DI LAVORO: Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato

ESPERIENZA PREGRESSA: da 0 a 6 mesi

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 128582.

Borgomanero – Addetti/e spostamento degenti – COD. 55662

DESCRIZIONE: per società operante nel settore dei servizi si cercano addetti allo spostamento degenti, trasporto materiale e addetti alla centrale operativa. Si offre inserimento con contratto a tempo determinato in somministrazione. Orario di lavoro: part-time 20 ore settimanali su turni, con orario che varia dalle ore 7 alle 21 con giorni lavorativi da lunedì a domenica. I giorni di riposo settimanale saranno stabiliti in base alla programmazione mensile dei turni.

MANSIONE: le risorse si occuperanno dello spostamento dei pazienti e di altre attività di trasporto materiale e centrale operativa all’interno dell’Ospedale di Borgomanero.

REQUISITI: buona conoscenza della lingua italiana, diploma scuola media superiore (preferibilmente diploma ad indirizzo umanistico), capacità di lavorare in gruppo, conoscenza Microsoft 365.

LUOGO DI LAVORO: Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: in somministrazione su turni

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail direttamente a: itllpi5271-2@markas.com

Cossato – Impiegato/a tecnico informatico – COD. 55008

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: azienda operante nel settore commercio ricerca un impiegato/a IT Specialist. Lavoro part-time 21 h settimanali estendibili a 30. La figura si occuperà della gestione, manutenzione e supporto dell’infrastruttura IT aziendale, contribuendo a garantire insieme al team IT la continuità e l’efficienza dei sistemi e dei servizi. Richiesta conoscenza almeno minima della gestione di server e reti, per garantire la continuità operativa e l’eventuale risoluzione di problematiche tecniche. Sarà inoltre assegnata l’attività di assistenza agli utenti e supporto tecnico di secondo livello. Il/la candidato/a ideale è in possesso di diploma (preferibile in materie informatiche). Necessaria buona padronanza dei principali pacchetti applicativi Office e conoscenze base di programmazione. Requisiti specifici: conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux. Completano il profilo: predisposizione al lavoro in team, precisione, propensione alla digitalizzazione, problem solving e buone capacità organizzative. Requisiti necessari: autonomia nel raggiungere la sede di lavoro e iscrizione nelle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibile successiva stabilizzazione.

LUOGO DI LAVORO: Cossato (BI)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time

Per candidarsi cliccare QUI

Cossato – Addetto/a alla manutenzione – COD. 55012

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: azienda operante nel settore commercio ricerca un addetto/a alla manutenzione. Lavoro part-time 21 h settimanali estendibili a 30. La figura sarà inserita nel team di manutenzione/servizi generali in azienda e si occuperà di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, macchinari e strutture aziendali. In base al livello specifico di esperienza dei temi indicati, potrà avere responsabilità dirette sulla risoluzione dei problemi tecnici o essere di supporto e collaborare con il resto del team nelle attività connesse all’ufficio ticketing. Responsabilità principali: eseguire interventi di manutenzione preventiva e correttiva su macchinari e impianti; diagnosticare e risolvere guasti meccanici, elettrici e idraulici, monitorare lo stato di funzionamento delle attrezzature, effettuando test; documentare gli interventi effettuati e segnalare potenziali miglioramenti.

Il/la candidato/a ideale è in possesso di diploma e possiede buone capacità di utilizzo del PC. Completano il profilo: predisposizione al lavoro in team, precisione, problem solving e buone doti organizzative. Requisiti necessari: autonomia nel raggiungere la sede di lavoro e iscrizione nelle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibile successiva stabilizzazione.

LUOGO DI LAVORO: Cossato (BI)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time

Per candidarsi cliccare QUI

Valdilana – Parrucchiera/e – COD. 54906

DESCRIZIONE: salone di parrucchieri sito in Valdilana (BI) ricerca n.1 parrucchiera/e da inserire stabilmente in organico. Si richiede esperienza nella mansione, buona manualità, predisposizione al contatto col pubblico e motivazione; gradita qualifica professionale inerente all’ambito. Si offre iniziale contratto a tempo determinato (o apprendistato) con possibilità di successiva assunzione stabile in azienda; possibilità di orario full time o part time nella fascia 08.00-12.00 14.00-18.30, dal martedì al sabato.

LUOGO DI LAVORO: Valdilana (BI)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 1 a 5 anni

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: è possibile inviare il cv via email, specificando il codice dell’offerta d’interesse a candidature.cpi.biella@agenziapiemontelavoro.it

