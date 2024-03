Una giornata tra neve gialla, pioggia e grandinate: imperversa il maltempo. LE FOTO

Una giornata tra neve gialla, pioggia e grandinate: imperversa il maltempo. La sabbia del Sahara ha raggiunto il Piemonte. Previsti rovesci anche per domani.

E’ un Sabato Santo decisamente turbolento per quanto riguarda il meteo. Fin dalla mattinata sono arrivate in quota le polveri del deserto del Sahara, spinte da correnti provenienti da sud. Il risultato è stato un cielo dal colore giallognolo, con pioggia che lasciava ovunque un residuo di sabbia e, in montagna, neve con sfumature ocra. Come si vede da questa foto, scattata da Christian Rampin nella zona di Bielmonte.

La stazione di Bielmonte ha chiuso la stagione sciistica, a Mera oggi stop alle attività, si vedrà che cosa fare domani e nel fine settimana.

Grandinate nel pomeriggio

Il tardo pomeriggio è poi stato caratterizzato anche da temporali violenti (ma fortunatamente brevi) e anche da grandinate sparse. Qui sotto, una foto scattata a Varallo da Rosanna e pubblicata sulla pagina Facebook del Centro meteo Piemonte.

Particiolarmente violenti i temporali che si sono abbattuti nelle stesse ore sull’Ossola.

Sarà una Pasqua di pioggia e nuvole

Per domani, giornata di Pasqua, le previsioni non lasciano spazio a nessun ottimismo. Si parla di rovesci e piogge durante tutta il giorno, con una pausa nel primo pomeriggio. Lunedì mattina ancora gli ultimi strascichi della perturbazione, poi l’apparizione del sole nel pomeriggio.

Foto di copertina di Roberta Orleoni

