Oggi l’addio a Simone Collu, 46 anni: lutto in valle di Mosso. Dipendente di una nota azienda dolciaria, lascia la compagna, i genitori e un fratello.

Si celebra nella mattinata di oggi, martedì 2 aprile, il funerale di Simone Collu, l’uomo stroncato a soli 46 anni da un repentino aggravamento delle sue condizioni di salute. Era accaduto all’inizio della scorsa settimana, lasciando sgomenti i tantissimi amici che aveva in tutta la valle di Mosso e a Valdilana.

L’uomo viveva a Strona con la compagna Erica e lavorava in una nota azienda dolciaria di Biella. Era conosciutissimo, anche perché non passava certo inosservato: un fisico imponente e una barba lunga che era difficile non notare.

Un uomo dal cuore d’oro

Ma sotto la barba batteva un cuore d’oro. Simone viene infatti descritto come una persona dal carattere dolce e affabile: per i molti amici era il gigante buono, “Bubu” oppure “Grande Puffo”.

Questo il ricordo di un’amica postato su Facebook: «Ciao Bubu… Grazie per aver insegnato ad ognuno di noi come vivere con carattere… Per averci fatto sorridere anche nei momenti no. Per averci regalato i tuoi racconti e pensieri, per averci sostenuto e supportato tanto. Sicuramente starai tirando qualche pacca con le tue mani da fata lassù… Ti penseremo tanto».

Nei giorni precedenti il decesso aveva avuto qualche problema di salute, poi però c’è stato un aggravamento improvviso e non c’è stato più niente da fare.

Oggi il funerale

Oltre alla compagna Erica, Simone ha lasciato i genitori Anna e Giuseppe, il fratello Riccardo con la moglie Licia e il piccolo Federico, e i genitori di Erica, Daniele e Luisella con Ettore.

Il funerale viene celebrato oggi nella chiesa parrocchiale di Strona alle 10. Ieri sera una folla di amici ha già avuto occasione di stringersi intorno ai familiari e alla comapgna in occasione della recita del santo rosario, che si è tenuta nella chiesa di Mongrando Curanuova, il paese di cui Collu era originario. Sempre a Mongrando verrà portato il feretro dopo la cerimonia.

