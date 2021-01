Oggi rossi, poi due giorni gialli, poi di nuovo arancioni: la guida per non impazzire fino al 15 gennaio.

Oggi rossi, poi due giorni gialli, poi di nuovo arancioni: la guida per non impazzire fino al 15 gennaioIl Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha deciso di prorogare la DaD per questi studenti fino a venerdì 16 gennaio 2021.

Ricapitoliamo le acrobatiche variazioni in tema di restrizioni Covid. Insomma, dopo le feste dovevamo tornare tutti “alla normalità” e invece ciao ciao… Da qui a metà mese, altro giro di vite, perché i contagi peggiorano (adesso i numeri riflettono la fase di shopping pre-natalizio, ma devono ancora arrivare gli effetti delle riunioni di famiglia sotto l’albero) e più in là è difficile gettare l’occhio, anche politicamente, dato che – nessuno ha capito davvero il perché – il Governo in carica potrebbe anche cadere. Andiamo bene, insomma… ma facciamo per ora un passo alla volta.

L’estrema sintesi:

DAL 7 AL 15 GENNAIO

❌ sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvo motivi di lavoro, salute o necessità

❌ coprifuoco fino alle 22

✅ consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione

✅ consentito a due persone di andare a trovare parenti e amici una sola volta al giorno all’interno della propria Regione

7 E 8 GENNAIO: ZONA GIALLA RINFORZATA IN TUTTA ITALIA

✅ bar e ristoranti aperti fino alle 18

✅ negozi aperti

✅ spostamenti liberi all’interno della propria regione

9 E 10 GENNAIO: 🟠 ZONA ARANCIONE IN TUTTA ITALIA

✅ spostamenti liberi consentiti solo all’interno del proprio comune dalle 5 alle 22

❌ bar e ristoranti chiusi (consentiti asporto e domicilio)

✅ negozi e parrucchieri aperti

📌 DALL’11 AL 15 GENNAIO: ZONE VARIABILI

Fasce regionali di colore diverso in base ai dati sulla diffusione del contagio e ai nuovi parametri approvati (è stata abbassata la soglia di Rt, l’indice di trasmissibilità).