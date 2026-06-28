Oggi termometro verso i 40 gradi, ma attenzione anche al rischio temporali

Siamo nel pieno del picco del caldo. In Piemonte oggi, domenica 28 giugno, prosegue l’ondata di calore su gran parte della Regione. A confermarlo è il meteorologo Andrea Vuolo, che indica valori massimi diffusi tra 36 e 39 gradi, con possibili punte fino a 40 gradi sull’Alessandrino. In Valsesia e dintorni non si arriverà a questi estremi, ma i 30 gradi saranno superati abbondantemente. E con l’umidità il disagio è ancora più sensbile.

La giornata arriva dopo un sabato 27 giugno già molto pesante sul fronte delle temperature, con minime notturne localmente da record mensile e massime salite fino a 36-38 gradi in pianura. Nell’Alessandrino, in particolare tra Nicese, Alessandria e Tortonese, si sono già registrati picchi vicini ai 39 gradi.

Le temperature di sabato

Il caldo delle ultime ore conferma la portata eccezionale di questa fase meteorologica. Secondo l’analisi di Vuolo, l’ultima decade di giugno si sta collocando tra le più calde dall’inizio delle rilevazioni, non solo per il mese di giugno, ma per l’intero trimestre estivo.

Ecco le temperature massime raggiunte ieri nei capoluoghi piemontesi, arrotondate per eccesso:

Alessandria: 39 gradi

Asti: 37 gradi

Biella: 35 gradi

Cuneo: 34 gradi

Novara: 35 gradi

Torino: 38 gradi

Verbania: 35 gradi

Vercelli: 37 gradi

Rischio di temporali forti nel pomeriggio

Il caldo estremo non sarà però l’unico elemento da seguire. Nel pomeriggio-sera di oggi, tra le 14 e le 18, sono attesi temporali di calore anche intensi sulle aree alpine piemontesi, in particolare sulle medio-alte valli dal Monviso al Rosa.

I fenomeni potranno poi estendersi verso fondovalle e zone pedemontane, coinvolgendo Saluzzese, Pinerolese, bassa val Susa, Lanzo, Cuorgné, Eporediese, Biellese e Sesia. In queste aree saranno possibili forti piogge concentrate, nubifragi, grandine fino a 2-3 centimetri e raffiche di vento lineari.

Rischio anche in pianura

Dopo le 18 i temporali potranno propagarsi anche verso alcune aree di pianura, soprattutto a nord del Po. Le zone più esposte sono Torinese, Canavese, Biellese, Vercellese occidentale, Sesia, medio-alto Novarese e Verbano, con possibili interessamenti anche delle colline del Po e della bassa pianura Cuneese.

Vuolo sottolinea che, dove i temporali saranno più intensi, potranno verificarsi nubifragi, grandine di medie dimensioni e raffiche di vento molto forti, con possibili criticità locali. Una situazione quindi da seguire con attenzione, soprattutto per chi ha in programma spostamenti o attività all’aperto.

Capanna Margherita sopra i 6 gradi

A rendere ancora più evidente l’intensità dell’ondata di calore c’è anche il dato registrato in alta quota: ieri la temperatura massima alla Capanna Margherita ha superato i 6 gradi, secondo le rilevazioni di Arpa Piemonte. Un valore molto significativo, considerando che il rifugio si trova sul Monte Rosa, a oltre 4.554 metri di quota.

Il caldo e l’afa continueranno anche tra lunedì e martedì (con un lieve calo delle temperature) accompagnati ancora da frequenti temporali pomeridiani e serali. Le temperature massime saranno però inferiori rispetto al picco del weekend. Un calo termico più marcato è atteso da mercoledì, quando la fase più estrema dovrebbe iniziare ad attenuarsi.

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