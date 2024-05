Oggi torna il sole, temperature subito oltre i 20 gradi. Un po’ di primavera dopo un lungo periodo di pioggia e di freddo.

Oggi torna il sole, temperature subito oltre i 20 gradi

Torna ad affacciarsi la primavera. Si è esaurita la perturbazione che ha portato un lungo periodo di pioggia e freddo, e da oggi, mercoledì 8 maggio, si potrà godere di cielo più soleggiato e di temperature subito più alte. Da ricordare però che ancora ieri, soprattutto nel Cuneese, la bassa pressione ha portato anche una grandinata su parecchie zone.

Per quanto riguarda le previsioni di oggi, il Centro meteo Piemonte prevede questa situazione: «Inizialmente nuvoloso al primo mattino con tendenza a schiarite irregolari nel corso del mattino, più ampie durante il giorno. Nelle ore centrali del giorno addensamento di nubi cumuliformi sui rilievi. Residua instabilità nella notte, poi locali e isolati rovesci sulle Alpi nelle ore pomeridiane. Temperature in rialzo nei valori massimi con punte anche superiori ai 20 gradi».

Soleggiato anche nei prossimi giorni

Analoga situazione dovrebbe poi proseguire per qualche giorno. Non mancheranno nuvole (e forse pure qualche rovescio), ma in generale la situazione si prospetta decisamente migliore rispetto a quella che ci stiamo lasciando alle spalle.

Il sole dovrebbe resistere almeno sino a domenica (con tutte le cautele del caso). Previsioni più precise si potranno fare nei prossimi giorni.

